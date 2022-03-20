Хлопець зараз перебуває у Харківському інституті загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. 17-річному Михайлу вдалося врятуватися від окупантів, а от його батькові та сестрі – ні. Про це він розповів фотожурналісту зі США Алексу Лорі.

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Сім'ю обстріляли окупанти, коли вона евакуйовувалася на авто

Хлопець розповідає, що вони із сім'єю хотіли вибратися у безпечніше місце. В їхній оселі не було ані світла, ані води. Михайло зауважив, що їхали вони надзвичайно повільно, а також мали із собою білі прапори.

На жаль, російські військові обстріляли їхнє авто з великокаліберного кулемета. Батькові та сестрі Михайла вижити не вдалося. У самого хлопця зі спини витягнули кулю, а його мама досі перебуває на лікуванні.

У нас були білі прапори, але російські війська все одно убили половину моєї сім'ї. Мого батька та мою сестру,

– підкреслив він.

Михайло розповів, як його сім'ю обстріляли російські військові:



І це, на жаль, не поодинокі випадки, коли окупанти підло обстрілюють мирних людей. Вони вбивають наших земляків і під час евакуації, і тоді, коли вони просто стоять у черзі по хліб.

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