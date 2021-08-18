Ехал пьяный: на Николаевщине водитель устроил смертельное ДТП, бросил людей и скрылся
Источник:Нацполиция Украины
На Николаевщине 22-летний водитель Mercedes допустил столкновение с деревом. В результате аварии погиб пассажир, а еще двое получили ранения.
Водитель с места аварии скрылся, но полиция нашла его. Трагедия произошла 17 августа, ориентировочно в 19 часов, на дороге возле села Любомировка Березнеговатской ОТО Баштанского района Николаевской области.
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Пьяный 22-летний водитель сбежал с места смертельной аварии
В полиции рассказали, что водитель Mercedes выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с деревом.
В результате аварии 31-летний пассажир погиб, еще двое – получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу,
– рассказали в полиции.
22-летний водитель скрылся с места происшествия. Следователи задержали его недалеко от места аварии.
Водитель Mercedes был пьян
Во время медицинского освидетельствования в крови у мужчины обнаружили 1,15 промилле алкоголя.
Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.
22-летнего водителя Mercedes следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины,
– рассказали в полиции.
Если вину мужчины по санкции этой статьи докажут, то ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства и причины аварии.
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