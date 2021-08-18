Ехал пьяный: на Николаевщине водитель устроил смертельное ДТП, бросил людей и скрылся

На Николаевщине 22-летний водитель Mercedes допустил столкновение с деревом. В результате аварии погиб пассажир, а еще двое получили ранения.

Водитель с места аварии скрылся, но полиция нашла его. Трагедия произошла 17 августа, ориентировочно в 19 часов, на дороге возле села Любомировка Березнеговатской ОТО Баштанского района Николаевской области.

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Пьяный 22-летний водитель сбежал с места смертельной аварии

В полиции рассказали, что водитель Mercedes выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с деревом.

В результате аварии 31-летний пассажир погиб, еще двое – получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу,

– рассказали в полиции.

22-летний водитель скрылся с места происшествия. Следователи задержали его недалеко от места аварии.

Водитель Mercedes был пьян

Во время медицинского освидетельствования в крови у мужчины обнаружили 1,15 промилле алкоголя.

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

22-летнего водителя Mercedes следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины,

– рассказали в полиции.

Если вину мужчины по санкции этой статьи докажут, то ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства и причины аварии.

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