Ехал в женской одежде: эпическое видео задержания мужчины на границе с Молдовой
Источник:Госпогранслужба
В Одесской области пограничники, полицейские и территориальная оборона задержали 26-летнего мужчину. Он ехал на такси в сторону границы.
Об этом 15 апреля сообщили в Госпогранслужбе. Отметили, что мужчина был в женской одежде и планировал попасть в Молдову.
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"С собой также имел временное удостоверение военнообязанного. За попытку незаконного пересечения границы на мужчину оформили документы админпроизводства и проинформировали территориальный центр комплектования", – сообщили пограничники.
Задержание уклоняющегося: смотрите видео
Похожий случай
В Черновицкой области, на пункте пропуска "Порубное", мужчина надел женский наряд, парик и даже сделал макияж. Он был с ребенком и пытался пересечь границу. Пограничникам уклоняющий показал паспорт жены.