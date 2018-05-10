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Ехал "на Берлин": в Одессе полиция гонялась за авто с советским флагом

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В Одессе задержали авто с флагом
В Одессе задержали авто с флагом "На Берлин" / Пресс-служба Нацполиции

В Одессе правоохранители задержали автомобиль с "красным" флагом и запрещенной советской символикой на нем.

BMW с "блатными" номерными знаками "PATRON" и красным флагом, который торчал из окна, задержали в Киевском районе Одессы, информирует пресс-служба полиции.

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После того, как транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади 10 Апреля, водитель попытался скрыться.

Однако в Киевском районе города полицейские задержали авто нарушителя.

На красном флаге с запрещенной советской символикой был изображен танк и "красовалась" красноречивая надпись "На Берлин".

Правоохранители начали расследование по данному факту. Теперь нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

К слову, 9 мая в Одессе проходила пропагандистская акция "Бессмертный полк", где также была замечена запрещенная советская символика и так называемые "георгиевские ленты".

Теги: Новости Украины Новости Одессы День Победы 9 мая Красные флаги
Источник: 24 Канал
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