Ехал "на Берлин": в Одессе полиция гонялась за авто с советским флагом

В Одессе правоохранители задержали автомобиль с "красным" флагом и запрещенной советской символикой на нем.

BMW с "блатными" номерными знаками "PATRON" и красным флагом, который торчал из окна, задержали в Киевском районе Одессы, информирует пресс-служба полиции.

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После того, как транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади 10 Апреля, водитель попытался скрыться.

Однако в Киевском районе города полицейские задержали авто нарушителя.

На красном флаге с запрещенной советской символикой был изображен танк и "красовалась" красноречивая надпись "На Берлин".

Правоохранители начали расследование по данному факту. Теперь нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

К слову, 9 мая в Одессе проходила пропагандистская акция "Бессмертный полк", где также была замечена запрещенная советская символика и так называемые "георгиевские ленты".