Ехали-ехали и не приехали: ССО перехватили и уничтожили машины обеспечения россиян
Источник:Генштаб ВСУ
У российских войск существенны проблемы с логистикой и обеспечением. Наши Силы специальных операций ВСУ делают все, чтобы эти проблемы стали еще больше.
В Генштабе ВСУ заверили, что тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается. Так ССО полностью уничтожили машины обеспечения, которым не удалось добраться до места назначения.
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Вместо техники остался металлолом
Техника полностью выгорела. Ремонту этот металлолом не подлежит.
А скоро забудет зелень, и наши сироманцы из Командования Сил специальных операций ВС Украины и опытные охотники из Территориальной обороны ускорят "демилитаризацию" вооруженных сил России,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Отметим, что накануне украинские защитники уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области. Потери врага пока уточняются.
Вот что осталось от вражеской техники / Фото Генштаба ВСУ
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