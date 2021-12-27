Ей было почти 40 лет: в зоопарке Берлина умерла самая старая белая медведица в Европе

В немецком зоопарке погибла самая старая белая медведица в Европе. Ей было 37 лет.

Умерло животное 24 декабря в своем вольере. Печальное известие сообщили в пресс-службе зоопарка.

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Почему умерла медведица

Известно, что медведица 6 лет страдала болезнью сердца, поэтому ее контролировали ветеринары. Она была единственной белой медведицей в зоопарке и, к сожалению, не оставила потомства.

Белые медведи живут не более 25 – 30 лет. Средняя продолжительность их жизни – 20 лет.

Как рассказал директор зоопарка Андреас Книрим, медведица Катюша ежедневно пила лекарство, поэтому доросла до достаточно почтенного возраста.

В свой последний день рождения в ноябре она даже съела целый рыбный пирог,

– поделился Книрим.

Что известно о Катюше

Родилась медведица еще в 1984 году в зоопарке на юго-западе Германии. Спустя год ее перевезли в берлинский зоопарк.

Что известно о белых медведях С 2015 года их занесли в Красный список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения вид. По информации Фонда дикой природы, к 2050 году их популяция может сократиться на 30 – 50%.

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