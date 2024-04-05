В Ейске и Энгельсе раздались взрывы: там расположены военные аэродромы России
В российском Ейске Краснодарского края раздались взрывы. Громкие звуки слышали также жители Энгельса Саратовской области, где также расположен военный аэродром.
Российские телеграмм-каналы написали, что над Ейском в Краснодарском крае прозвучало более 10 взрывов.
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Что происходило в Ейске
Местные жители рассказывали, что взрывы в Ейске начали раздаваться ориентировочно в 3 ночи на 5 апреля. Кроме "хлопков" местные слышали также звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.
Впоследствии глава района Роман Бублик заявил, что якобы российские военные атаку отбили. У россиян, по его словам, как всегда – нет никаких разрушений. Однако местные жители в телеграмм-каналах написали, что:
- беспилотники летели очень низко и их не фиксировали на радарах;
- были прилеты и паника.
В известном украинском телеграм-канале "Николаевский Ванек" написали, что второй военный аэродром в Ейске был под атакой дронов. Там сосредоточено несколько бортов СУ-25 и СУ-30СМ.
Кстати, расстояние от Харькова до Ейска составляет ориентировочно 700 – 800 километров.
Где расположен русский Ейск: смотрите на карте
Что происходило в Энгельсе
Уже под утро в телеграм-каналах Энгельса Саратовской области написали, что там "чьот бомбануло", а что "сильно трясонуло" и "сирена завыла". Взрывы там прогремели ориентировочно в 5:19 5 апреля. Именно на авиабазе возле города россияне держат свою стратегическую авиацию. В частности, говорится о стратегическом бомбардировщике Ту-95МС и Ту-160.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин информацию о взрывах прокомментировал. Он отметил, что в Энгельсе утром якобы ликвидировали беспилотники. Традиционно у россиян пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет.
Кстати, Энгельс расположен ориентировочно в 880 километрах от украинского Харькова.
Где расположен Энгельс: смотрите на карте
Громко было в Курске и Воронеже
- Вечером 4 апреля в Курской области объявили об угрозе атаки дронами. В частности, в Железногорске даже звучала сирена.
- Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о работе ПВО и добавил, что после "сбивания дронов" взрывы и пожар были якобы в районе Центрального рынка.
- В телеграм-каналах написали о прилетах в частном секторе. Однако российское минобороны их "не увидело" и заявило только о якобы 7 сбитых дронов.
- В соседнем Воронеже также заявили об опасности из-за атаки дронов. О последствиях он не писал.