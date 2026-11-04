Погибла в бою за Украину: на фронте погибла военнослужащая Екатерина Божейко из Львовской области
На фронте погибла военнослужащая из Львовской области Екатерина Божейко. Защитница погибла при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.
Военнослужащая занимала должность наводчика в составе воинской части А5003. Об этом печальном событии сообщил Новораздольский городской совет.
Что известно о защитнице?
Екатерина Божейко родилась 20 октября 1996 года. В ряды защитников Украины она вступила 4 декабря 2024 года в звании солдата.
Военнослужащая несла службу в 3-м механизированном отделении 3-го механизированного взвода 4-й механизированной роты 2-го механизированного батальона. Свой последний бой она провела 24 мая 2025 года.
В общине выразили соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшей. Информацию о встрече военной на щите и ходе похорон городской совет сообщит позже.
Ранее стало известно о гибели 23-летней боевой медикини из Львовской области Дианы Горун с позывным "Марена". Девушка родом из села Гнездычев служила по контракту и была старшим боевым медиком роты ударных БПЛА.