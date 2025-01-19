Потеряв равновесие, она упала вниз и получила смертельные травмы из-за столкновения с острым элементом защитного забора, передает 24 Канал со ссылкой на NTA.

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Молодая врач с Волыни

Известно, что погибшая – это 28-летняя Екатерина Игнатьева, врач-дерматолог из Ковеля.

Она приехала на отдых вместе с друзьями. Девушка делилась в соцсети впечатлениями. Она писала, что впервые открыла для себя лыжи и планировала отныне кататься на них ежегодно.

Один из очевидцев вспомнил момент трагедии. Мужчина рассказал, что стоял в очереди на подъемник и видел как Екатерина поднималась.

Ей подали швабру, но она уперлась в нее руками, а не зацепила за ноги, после чего присела и поехала так вверх. Потом я только сел на бугель, как увидел, что она летит с горы. Мы как-то смогли ее обойти. И дальше она вылетела в забор или опору на месте посадки. Я это все видел. Потому что был где-то в метрах 20 от места посадки,

– рассказал свидетель.

Екатерина Игнатьева работала врачом-дерматологом, косметологом и трихологом в Ковеле. Ее вспоминают как активного и жизнерадостного человека, который строил планы на будущее и радовался новому опыту.

К слову, на горнолыжном курорте в Испании кресельный подъемник упал с 15-метровой высоты, в результате чего травмы получили 17 человек.