Втративши рівновагу, вона впала вниз і отримала смертельні травми через зіткнення з гострим елементом захисного паркану, передає 24 Канал із посиланням на NTA.

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Молода лікарка з Волині

Відомо, що загибла – це 28-річна Катерина Ігнатьєва, лікарка-дерматолог з Ковеля.

Вона приїхала на відпочинок разом із друзями. Дівчина ділилася у соцмережі враженнями. Вона писала, що вперше відкрила для себе лижі і планувала відтепер кататися на них щороку.

Один із очевидців пригадав момент трагедії. Чоловік розповів, що стояв у чергі на підйомник і бачив як Катерина підіймалася.

Їй подали швабру, але вона уперлась в неї руками, а не зачепила за ноги, після чого присіла і поїхала так угору. Потім я тільки сів на бугель, як побачив, що вона летить з гори. Ми якось змогли її оминути. І далі вона вилетіла в забор чи опору на місці посадки. Я це все бачив. Бо був десь в метрах 20 від місця посадки,

– розповів свідок.

Катерина Ігнатьєва працювала лікарем-дерматологом, косметологом та трихологом у Ковелі. Її пригадують як активну та життєрадісну людину, яка будувала плани на майбутнє та раділа новому досвіду.

До слова, на гірськолижному курорті в Іспанії крісельний підіймач впав з 15-метрової висоти, внаслідок чого травм зазнали 17 людей.