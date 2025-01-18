Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію. Постраждалих госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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ДТП у Вінниці 16 січня: водієві обрали запобіжний захід

Так, 18 січня міський суд Вінниці обрав запобіжний захід водієві, який напередодні наїхав на 19-річних дівчат. За кермом Mercedes він рухався вулицею Театральна і травмував двох пішоходів.

За даними слідства, водій не зменшив швидкість руху перед пішохідним переходом.

Перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу руху громадського транспорту, внаслідок чого збив двох дівчат,

– повідомили в поліції.

Також додали, що водія затримали 16 січня. Наступного дня йому повідомили про підозру.

Водієві, який збив двох дівчат у Вінниці, призначили запобіжний захід: дивіться відео

Суд задовольнив клопотання слідства. Водієві призначили тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави. Йому загрожує до 8 років за ґратами.