Настоящая месть природы: Россию после наводнений и пожаров накрыло мощными снегопадами

Россию после наводнений накрыла новая стихия - мощные снегопады. Местами уже выпало более 30 сантиметров снега, а местные жители жалуются, что снега в мае не было уже 40 лет.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. В частности, обильные осадки фиксируют в Екатеринбурге и Свердловской области, передает 24 Канал.

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Непогода, которой не видели 40 лет

Екатеринбург и Свердловскую область 4 мая накрыли мощные снегопады. Незначительные осадки начали фиксировать около 22:00 по местному времени, а уже ночью – начался снегопад. Столбики термометров опустились ниже 0 и достигали местами -5 градусов.

Ночью шел снег с ледяным дождем: смотрите видео

Снегопад накрыл Россию в мае: смотрите видео

Из-за обильных снегопадов в Свердловской области ввели чрезвычайное положение. Так, непогода повалила сотни деревьев, повреждены линии электропередач, а в некоторых селах и городах – блэкаут из-за снегопадов. Более того, от ночи произошло немало ДТП, движение поездов ограничено и некоторые рейсы задерживаются на 5 часов, а коммунальщики постоянно чистят снег, правда, работа такая бесполезная, ведь снегопад не прекращается. Также из-за непогоды начались перебои со связью.

На автодороге Екатеринбург – Пермь возникла многокилометровая пробка из-за снегопада. Там стоят десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей, которые не могут двигаться из-за непогоды.

Большая пробка на дороге: смотрите видео

Местами уже выпало более 30 сантиметров снега, и, если верить прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца суток. Ночью на Пасху столбики термометров могут опуститься до -5 градусов мороза.

В Свердловской области в мае открывают лыжный сезон: смотрите видео

Местные жители жалуются, что таких майских снегопадов в области не было с 1984 года. Энергетики же заявляют, что снегопад 4 мая 2024 года также нанес наибольший ущерб энергосистеме за последние 20 лет.

Снегопад в Свердловской области – больше в галерее

Пока одних засыпает снегом, у других – лесные пожары

Не успели россияне оправиться от наводнений и массовых затоплений в Оренбургской области, как карма продолжает отплачивать врагу. Так, в 7 регионах России вспыхнули масштабные лесные пожары.

Так, самая сложная ситуация в Хабаровском крае, где огонь охватил более 22 тысяч гектаров. Также в плену огня оказалась столица Бурятии. Так, окраины Улан-Удэ и его пригород охвачены огнем – там горит около 100 гектаров лесов. На данный момент пожары смогли локализовать.