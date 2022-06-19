Екатерине II в Херсоне не место: почему царица не имеет отношения к появлению города и его развитию

Оккупанты просят помощника Путина установить памятник Екатерине II в Херсоне. Псевдоочельник Херсонщины Владимира Сальдо ссылается на якобы "инициативу жителей Херсона".

Однако царица никак не причастна к основанию города. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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По его словам, сам Херсон начали строить только в 1791-х годах итальянские и греческие купцы после того, как Босфором открылось свободное судоходство и из южной Украины начали экспортировать хлеб.

То есть, собственно Екатерина и ее фаворит Потемкин мало причастны к строительству самого города как такового,

– рассказал Молчанов.

Они построили корабль, которого давно нет и исчезнувший еще при самой Екатерине. А также крепость, которая была в тылу и полностью не нужна. Ее упразднили в 1834 году.

"То есть Екатерина к Херсону никакого отношения на самом деле нет как к появлению как населенного пункта, так и к развитию города", - подчеркнул Молчанов.

Чем "отличилась" Екатерина II в украинской истории

Екатерину II всегда воспринимали отрицательно. Она присоединила к Российской империи украинское Причерноморье и Крым.

Кроме этого, царица уничтожила Гетманщину и Сечь и ввела крепостное право. При Екатерине II украинские земли были полностью интегрированы в состав Российской империи.

При Екатерине II украинские земли были полностью интегрированы в состав Российской империи. Также при ее правлении на украинско-белорусских землях уничтожали греко-католическую церковь. Она лично отдавала приказы о подавлении антикрепостных выступлений в Украине – Колиивщине (1768) и Турбаевском восстании 1789 – 1793.

Памятник Екатерине II до сих пор находится в Одессе

Правление Екатерины II ознаменовалось дальнейшей русификацией Украины.

Активист Сергей Стерненко отметил, что памятник Екатерине II до сих пор находится в Одессе. Как он написал , на памятник, установленный в 2007 году, из городского бюджета ежегодно выделяют по 2 – 3 миллиона гривен на его охрану.

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