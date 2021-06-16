Перечислил родственникам: экс-главу "Украгролизинга" подозревают в хищении почти 5 миллионов

НАБУ и САП 15 июня вручили подозрение бывшему председателю правления "Украгролизинга" Николаю Шпаку. К слову, он является сыном экс-нардепа Василия Шпака.

Подозрение касается злоупотребления служебным положением. Следствие выяснило, что в феврале 2013 года "Украгролизинг" предоставил беспроцентный возвратный заем частной компании – 5,7 миллиона гривен.

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Деньги "ушли" к родственникам

Так, из этой суммы 4,9 миллиона гривен не вернулись к "Украгролизингу". Вместо этого они были потрачены в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам Шпака.

У Шпака был сообщник

Кроме экс-главы правления, подозрение получил его предполагаемый сообщник. Теперь правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

Правоохранители расследуют дело с августа 2019 года.

Подробнее о деле Шпаков

Дело тянется давно. Шпак течение 2000-2002 года был членом парламентского комитета по вопросам бюджета. Он имел влияние на распределение государственных денег, в частности, на финансирование "Украгролизинга".

Поэтому отца и сына обвиняли в том, что они своими действиями растратили и завладели чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.

Бывший нардеп, отец Шпака, в начале 2000 годов тоже был председателем правления "Украгролизинга". Их обоих сейчас судят в Высшем антикоррупционном суде за растрату и завладение почти 115 миллионами гривен общества. Следующее заседание состоится 17 июня.