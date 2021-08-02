Оборонная реформа и вступление в НАТО, – экс-начальник Генштаба ВСУ подытожил свою работу

Владимир Зеленский 28 июля сменил руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Экс-начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук обратился к военнослужащим и подвел итоги своей работы.

Корнийчук поблагодарил всех работников ВСУ за совместную службу. Он отметил, что с первого дня исполнения обязанностей руководителя понимал всю ответственность за оборону государства в условиях российской агрессии и угрозы полномасштабного вторжения.

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"Существовала настоятельная необходимость продолжения оборонной реформы, которая сделает Вооруженные силы еще сильнее", – подчеркнул Корнейчук.

Оборонная реформа ВСУ

Генерал-лейтенант отметил, что реформа поможет Украине перейти на стандарты НАТО. Основное из запланированного уже удалось реализовать. Говорится про:

трансформацию органов военного управления;

организацию системы управления;

введение в системе военного образования;

изменения в подготовке военнослужащих и воинских частей.

Корнейчук добавил, что в основу всех реформационных решений положены принципы и стандарты Нато. Об этом свидетельствует предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. По его словам, это признание усилий и проявление доверия со стороны Альянса.

Реформирование военных комиссариатов

Экс-начальник Генштаба ВСУ акцентировал на начале реформирования военкоматов в объединенные территориальные центры комплектования. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, позволившие увеличить реальную укомплектованность армии на 10%.

"Это позволяет создать и обеспечить функционирование отдельного рода сил – Сил территориальной обороны", – подчеркнул Корнейчук.

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Кроме этого в Генштабе:

разработали стратегические документы оборонного планирования;

отработали стратегические документы по подготовке и применению сил обороны;

ввели унифицированную систему офицерских и сержантских званий по образцу НАТО.

"Вооруженные силы Украины сегодня готовы к отпору агрессору, как в случае его активизации в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае широкомасштабного вторжения в Украину", – подчеркнул Корнейчук.

Кадровые назначения в Генштабе

Генерал-лейтенант подчеркнул, что новоназначенные руководители ВСУ и Генштаба являются патриотами Украины и опытными офицерами. Руководство, вероятно, продолжит начатые реформы и преобразования украинского войска. Корнийчук призвал коллег поддержать их во всех начинаниях.

Экс-начальник Генерального штаба ВСУ поблагодарил всех военнослужащих за поддержку и коллег из стран-партнеров НАТО – за помощь Украине. Он также вспомнил тех, кто защищает Украину от российского оккупанта и погиб в борьбе за нее.