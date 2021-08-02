Корнійчук подякував усім працівникам ЗСУ за спільну службу. Він зазначив, що з першого дня виконання обов'язків керівника розумів усю відповідальність за оборону держави в умовах російської агресії, що триває, та загрози повномасштабного вторгнення.

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"Існувала нагальна необхідність продовження оборонної реформи, яка зробить Збройні сили ще сильнішими", – наголосив Корнійчук.

Оборонна реформа ЗСУ

Генерал-лейтенант зауважив, що реформа допоможе Україні перейти на стандарти НАТО. Основне із запланованого уже вдалося реалізувати. Мовиться про:

трансформацію органів військового управління;

організацію системи управління;

запровадження у системі військової освіти;

зміни у підготовці військовослужбовців і військових частин.

Корнійчук додав, що в основу всіх реформаційних рішень покладені принципи і стандарти Альянсу. Про це свідчить надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. За його словами, це визнання зусиль та прояв довіри з боку Альянсу.

Реформування військових комісаріатів

Ексначальник Генштабу ЗСУ акцентував на початку реформування військкоматів у об'єднані територіальні центри комплектування. Водночас Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що дозволили збільшити реальну укомплектованість армії на 10%.

"Це дозволяє створити й забезпечити функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони", – підкреслив Корнійчук.

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Окрім цього у Генштабі:

розробили стратегічні документи оборонного планування;

відпрацювали стратегічні документи щодо підготовки й застосування сил оборони;

запровадили уніфіковану систему офіцерських та сержантських звань за зразком НАТО.

"Збройні сили України сьогодні готові до відсічі агресору, як у разі його активізації в районі проведення операції Об'єднаних сил, так і у випадку широкомасштабного вторгнення до України", – підкреслив Корнійчук.

Кадрові призначення у Генштабі

Генерал-лейтенант наголосив, що новопризначені керівники ЗСУ та Генштабу є патріотами України та досвідченими офіцерами. Керівництво, ймовірно, продовжить започатковані реформи та перетворення українського війська. Корнійчук закликав колег підтримати їх у всіх починаннях.

Ексначальник Генерального штабу ЗСУ подякував усім військовослужбовцям за підтримку та колегам з країн-партнерів НАТО – за допомогу Україні. Він також згадав тих, хто захищає Україну від російського окупанта та загинув у боротьбі за неї.

Зверніть увагу! Сергій Корнійчук був начальником Генштабу ЗСУ із 27 березня 2020 до 28 липня 2021 року. Володимир Зеленський призначив на його місце Сергія Шаптала.