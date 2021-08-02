Корнійчук подякував усім працівникам ЗСУ за спільну службу. Він зазначив, що з першого дня виконання обов'язків керівника розумів усю відповідальність за оборону держави в умовах російської агресії, що триває, та загрози повномасштабного вторгнення.
До теми Кадрові зміни в ЗСУ: Зеленський змінив начальника Генштабу і командувача ООС
"Існувала нагальна необхідність продовження оборонної реформи, яка зробить Збройні сили ще сильнішими", – наголосив Корнійчук.
Оборонна реформа ЗСУ
Генерал-лейтенант зауважив, що реформа допоможе Україні перейти на стандарти НАТО. Основне із запланованого уже вдалося реалізувати. Мовиться про:
- трансформацію органів військового управління;
- організацію системи управління;
- запровадження у системі військової освіти;
- зміни у підготовці військовослужбовців і військових частин.
Корнійчук додав, що в основу всіх реформаційних рішень покладені принципи і стандарти Альянсу. Про це свідчить надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. За його словами, це визнання зусиль та прояв довіри з боку Альянсу.
Реформування військових комісаріатів
Ексначальник Генштабу ЗСУ акцентував на початку реформування військкоматів у об'єднані територіальні центри комплектування. Водночас Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що дозволили збільшити реальну укомплектованість армії на 10%.
"Це дозволяє створити й забезпечити функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони", – підкреслив Корнійчук.
Актуально Військові мають ефективно виконувати завдання, – Зеленський пояснив зміни у керівництві ЗСУ
Окрім цього у Генштабі:
- розробили стратегічні документи оборонного планування;
- відпрацювали стратегічні документи щодо підготовки й застосування сил оборони;
- запровадили уніфіковану систему офіцерських та сержантських звань за зразком НАТО.
"Збройні сили України сьогодні готові до відсічі агресору, як у разі його активізації в районі проведення операції Об'єднаних сил, так і у випадку широкомасштабного вторгнення до України", – підкреслив Корнійчук.
Кадрові призначення у Генштабі
Генерал-лейтенант наголосив, що новопризначені керівники ЗСУ та Генштабу є патріотами України та досвідченими офіцерами. Керівництво, ймовірно, продовжить започатковані реформи та перетворення українського війська. Корнійчук закликав колег підтримати їх у всіх починаннях.
Ексначальник Генерального штабу ЗСУ подякував усім військовослужбовцям за підтримку та колегам з країн-партнерів НАТО – за допомогу Україні. Він також згадав тих, хто захищає Україну від російського окупанта та загинув у боротьбі за неї.