Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск
Источник:ГБР
Интерпол объявил бывшего народного депутата Константина Жеваго в международный розыск. В сентябре 2019 года ему заочно сообщили о подозрении.
По версии следствия, Жеваго, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения.
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По запросу ГБР, Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III – VIII созывов (Константина Жеваго – 24 канал) в международный розыск,
– говорится в сообщении.
Подконтрольная экс-депутату офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.
После того, как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя.
- В частности, списали 113 миллионов долларов США с корреспондентских счетов украинского банка.
После этого указанный банк признали неплатежеспособным.
В чем подозревают Жеваго: коротко
- ГБР 27 сентября 2019 года заочно вручило Жеваго подозрение в причастности к схеме по растрате 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он являлся.
- Подозрения Костянстину Жеваго объявлены по статьям о растрате чужого имущества, которое находилось в ведении должностного лица, а также об отмывании денег, полученных преступным путем.
- Сейчас экс-нардеп и бывший владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго объявлен в международный розыск. По предварительной информации, Жеваго находится в одной из стран ЕС.