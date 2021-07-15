Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Интерпол объявил бывшего народного депутата Константина Жеваго в международный розыск. В сентябре 2019 года ему заочно сообщили о подозрении.

По версии следствия, Жеваго, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения.

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По запросу ГБР, Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III – VIII созывов (Константина Жеваго – 24 канал) в международный розыск,

– говорится в сообщении.

Подконтрольная экс-депутату офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем.

После того, как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя.

В частности, списали 113 миллионов долларов США с корреспондентских счетов украинского банка.

После этого указанный банк признали неплатежеспособным.

В чем подозревают Жеваго: коротко