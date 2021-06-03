Уголовные дела закрыли: экс-регионал Левченко вернулся из России в Украину

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Николай Левченко после шести лет в России вернулся в Украину. Адвокаты Левченко заявляют, что выиграли против Украины дела в Европейском суде по правам человека.

С 2015 года экс-нардеп скрывался в России. Как сообщает Денис Казанский, все уголовные дела в Украине против Левченко закрыты.

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Левченко вернулся Украину

Левченко покинул Украину в 2015 году. Он находился в списке лиц, которых разыскивает МВД. Суд даже выдавал разрешение на его задержание.

Впрочем, как пишет Денис Казанский, сейчас дела закрыты. Именно поэтому Левченко смог въехать в Украину.

Журналист напоминает: именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки.

К сообщению он добавил соответствующие фото Левченко и Губарева.

Украина должна выплатить деньги Левченко

Известие о возвращении Левченко появилось на странице адвокатского объединения "Курчин и партнеры". Там опубликовали фото экс-нардепа-беглеца с уведомлением о решении Европейского суда по правам человека.

Адвокаты Левченко отмечают, что якобы выиграли дело против Украины. Поэтому государство должно выплатить Левченко 1 100 евро компенсации.

К публикации защитники добавили фото Левченко. Отметим, что оно сделано возле офиса адвокатского объединения, который расположен в Киеве.

Чем одиозен Левченко

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