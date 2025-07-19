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24 Канал Новости Украины Интеграция языка в ИИ и игры: языковой омбудсмен рассказала о 4 приоритетных задачах на должности
19 июля, 23:51
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Интеграция языка в ИИ и игры: языковой омбудсмен рассказала о 4 приоритетных задачах на должности

Надежда Батюк
Основні тези
  • Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская определила четыре приоритетные задачи, включая фиксацию языковых преступлений и признание жестового языка, как полноценной составляющей языковой политики.
  • Интеграция украинского языка в современные электронные сервисы, ИИ, технологии и игры является одной из ключевых задач, наряду с созданием центров для обучения украинскому языку за рубежом.
  • Ивановская призвала устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка в условиях агрессии России.

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская рассказала о четырех приоритетных задачах на должности. Она заверила, что в Украине будут глубоко уважать языки национальных меньшинств.

Однако в то же время четко и последовательно будут формировать единое украиноязычное пространство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Укринформа".

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Какие задачи будут приоритетными на должности языкового обмудсмена?

По словам Ивановской, среди четырех приоритетных задач на должности будет:

  • фиксация языковых преступлений на оккупированных территориях и привлечение внимания к ним на международном уровне;
  • признание украинского жестового языка полноценной составляющей языковой политики;
  • создание культурно-образовательных центров и цифровых платформ для обучения украинскому языку за рубежом;
  • интеграция украинского языка в современные электронные сервисы, ИИ, технологии и игры.

Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии России является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации,
– добавила языковой омбудсмен.

Она отметила, что языковой вопрос – это не только дело культуры, но и фактор идентичности и конкурентоспособности.