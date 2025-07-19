Проте водночас чітко й послідовно формуватимуть єдиний україномовний простір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "Укрінформу".

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Які задачі будуть пріоритетними на посаді мовної обмудсменки?

За словами Івановської, серед чотирьох пріоритетних задач на посаді буде:

фіксація мовних злочинів на окупованих територіях та привернення уваги до них на міжнародному рівні;

визнання української жестової мови повноцінною складовою мовної політики;

створення культурно-освітніх центрів та цифрових платформ для навчання української мови за кордоном;

інтеграція української мови в сучасні електронні сервіси, ШІ, технології та ігри.

Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії Росії є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації,

– додала мовна омбудсменка.

Вона наголосила, що мовне питання – це не лише справа культури, а й чинник ідентичності та конкурентоспроможності.