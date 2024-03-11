Только недавно тело девушки доставили домой. Об этом сообщило местное издание и представитель исполкома Червонослободской общины Артем Культенко.

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Девушку провели в последний путь

"Хочу поблагодарить каждого кто не прошел в стороне от чужого горя и финансово поддержал наших односельчан, дочь которых трагически погибла 21 февраля за рубежом. Сегодня тело Аленки возвращено на Родину", – написал Культенко 8 марта.

В последний путь Елену Козий провели 9 марта.

Елена Козий / Фото из фейсбука Культенко

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким девушки. Вечная память.

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