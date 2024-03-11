Только недавно тело девушки доставили домой. Об этом сообщило местное издание и представитель исполкома Червонослободской общины Артем Культенко.
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Девушку провели в последний путь
"Хочу поблагодарить каждого кто не прошел в стороне от чужого горя и финансово поддержал наших односельчан, дочь которых трагически погибла 21 февраля за рубежом. Сегодня тело Аленки возвращено на Родину", – написал Культенко 8 марта.
В последний путь Елену Козий провели 9 марта.
Елена Козий / Фото из фейсбука Культенко
Что уже известно
- Вечером 21 февраля правоохранители Косово заметили на аварийной полосе трассы Феризай – Приштина тело молодой женщины. Оказалось, что это украинка родом из Черкасской области.
- Тогда СМИ писали, что девушке с инициалами О. К. 22 года. Медицинская бригада констатировала смерть.
- По распоряжению прокурора, тело отправили на вскрытие в Институт судебной медицины в Приштине. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом".
- По данным СМИ, девушка переехала в Косово в октябре прошлого года из-за войны России против Украины. Обратилась за помощью в Департамент по делам гражданства, убежища и миграции.
- При себе не имела мобильного телефона. Его нашли в квартире в Приштине, которую Елена арендовала.
- Издание писало, что у жертвы были травмы лица и сломанная нога, что, вероятно, стали следствием удара автомобиля.