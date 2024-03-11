Лише нещодавно тіло дівчини доправили додому. Про це повідомило місцеве видання та представник виконкому Червонослобідської громади Артем Культенко.

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Дівчину провели в останню путь

"Хочу подякувати кожному хто не пройшов осторонь чужого горя та фінансово підтримав наших односельчан, донька яких трагічно загинула 21 лютого за кордоном. Сьогодні тіло Оленки повернуто на Батьківщину", – написав Культенко 8 березня.

В останню путь Олену Козій провели 9 березня.

Олена Козій / Фото з фейсбуку Культенка

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким дівчини. Вічна пам'ять.

Що вже відомо