Лише нещодавно тіло дівчини доправили додому. Про це повідомило місцеве видання та представник виконкому Червонослобідської громади Артем Культенко.
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Дівчину провели в останню путь
"Хочу подякувати кожному хто не пройшов осторонь чужого горя та фінансово підтримав наших односельчан, донька яких трагічно загинула 21 лютого за кордоном. Сьогодні тіло Оленки повернуто на Батьківщину", – написав Культенко 8 березня.
В останню путь Олену Козій провели 9 березня.
Олена Козій / Фото з фейсбуку Культенка
Що вже відомо
- Ввечері 21 лютого правоохоронці Косово помітили на аварійній смузі траси Ферізай – Пріштіна тіло молодої жінки. Виявилося, що це українка родом з Черкаської області.
- Тоді ЗМІ писали, що дівчині з ініціалами О. К. 22 роки. Медична бригада констатувала смерть.
- За розпорядженням прокурора, тіло відправили на розтин до Інституту судової медицини у Пріштіні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком".
- За даними ЗМІ, дівчина переїхала до Косово у жовтні минулого року через війну Росії проти України. Звернулася за допомогою до Департаменту у справах громадянства, притулку та міграції.
- При собі не мала мобільного телефону. Його знайшли у квартирі в Приштині, яку Олена орендувала.
- Видання писало, що в жертви були травми обличчя та зламана нога, що, ймовірно, стали наслідком удару автомобіля.