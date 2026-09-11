Еще один день рождения: во время обстрела Павлограда была ранена военный медик Елена Рыж
Боевой медик 412–й отдельной бригады беспилотных систем "Nemesis" Елена Рыж получила ранения во время российского обстрела Павлограда. Военнослужащая получила ожоги по всему телу.
Как сообщила военнослужащая в своем инстаграме, она получила ранение после последнего взрыва во время вражеской атаки. В настоящее время раненая находится под наблюдением врачей.
Что известно об Елене Рыж?
Елена Рыж вступила в ряды Вооруженных сил Украины в качестве добровольца в декабре 2022 года. Ранее она выполняла боевые задачи в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и спецподразделения Главного управления разведки "Артан".
Сейчас военнослужащая занимает должность старшей боевой медики в 412-й отдельной бригаде беспилотных систем Nemesis. На своей странице она показала, почему для нее закончилась атака на Павлоград – тело Елены покрыто ожогами.
В то же время парамедик рассказала, что это уже ее шестой день рождения. В частности, в сентябре 2023 года РПГ попала в место, где она сидела.
Каковы последствия обстрела Павлограда?
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, вечером российские БПЛА уничтожили магазины, торговые павильоны и автомобили в центре города. Часть улицы фактически разрушена, около 90% поврежденных объектов являются коммерческими.
Как уже сообщалось, в результате этой российской атаки на Павлоград 10 сентября погибли пять человек. Еще 67 жителей получили ранения, среди них – восемь детей.
Утром 11 сентября сообщалось, что после ракетного удара 19 пострадавших остаются в больницах. Шестеро из них, в том числе 14-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Среди них – подростки в возрасте 13 и 15 лет. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь.