Газета "Урядовый курьер" цензуруется в интересах главы "Слуги народа", – Движение ЧЕСТНО

Украинская государственная газета "Урядовый курьер", как оказалось, подвергается цензуре со стороны представителей украинской власти. Так, движение ЧЕСТНО обнаружило, что один из материалов издания изменили в интересах главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Этот материал касался градостроительного кодекса, подвергнутого критике как украинцев, так и представителей Европарламента. В ЧЕСТНО отметили, что Шуляк уже не в первый раз пытается влиять на контент украинских СМИ.

Интересно В России заблокировали музыкальный сервис Last fm из-за песни украинского исполнителя Jalsomino

Что известно о цензуре "Урядового курьера"

В движении ЧЕСТНО отметили, что на сайте "Урядового курьера" появилась отредактированная статья о градостроительном кодексе, исчезнувшая в апреле 2023 года. Тогда представители движения обратили на это внимание и написали ряд запросов Кабмину и "Урядового курьера".

Газета "Урядовый курьер" – ежедневное издание центральных органов исполнительной власти Украины. Основателем издания является Кабинет Министров Украины, что делает это медиа государственным. Газета выходит пять раз в неделю с октября 1990 года.

На первые запросы издание дало нечеткий ответ, поэтому ЧЕСТНО продолжали направлять новые запросы. В конце концов, главный редактор издания Сергей Брага ответил на один из них 14 июня, то есть нарушив предусмотренные законом сроки на предоставление ответа.

Редакция газеты заканчивает доработку материала, посвященного разработке Градостроительного кодекса и соответственно в ближайшие сроки после подготовки материала будет опубликована,

– ответил Брага.



Ответ Сергея Браги на запрос движения ЧЕСТНО / Фото движения ЧЕСТНО

Представители движения ЧЕСТНО отметили, что вскоре текст публикации действительно появился на сайте "Урядового курьера". Поэтому они решили сравнить скрины публикации, снятые с сайта в начале апреля 2023 года, с новым вариантом.

Таким образом установили, что из статьи о градостроительном кодексе исчез комментарий представительницы Ассоциации городов Украины Оксаны Продан и часть тезиса, которую отмечала заместитель председателя Архитектурной палаты Украины Анны Кирий.



В "Урядовом курьере" цензуруются материалы о градостроительном кодексе / Фото движения ЧЕСТНО

Там изменился заголовок и появились дополнительные цитаты председателя партии "Слуга народа" и председателя Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Елены Шуляк. Представители движения подчеркивают, что именно она является лоббистом так называемой градостроительной "реформы".

Глава Архитектурной палаты Украины Анны Кирий отмечает, что в материале изменили и само заглавие. Ведь он был: "Градостроительный кодекс разрешит спорные вопросы", а теперь стал: "Градостроительный кодекс. Примут ли документ до начала масштабного восстановления".

"Это уже месседж, который распространяет Шуляк: "оппоненты не спешат писать кодекс, потому что это идеально для продолжения коррупции". Напоминаю, что история с 5655 тянется уже два с половиной года. Если бы за этот период Шуляк посвятила время работе со стейкхолдерами, мы могли бы иметь хорошую реформу. Но ведь на демократию нет времени", – отметила Кирий.

Для того чтобы добавить цитаты Шуляк, часть редакционного текста трансформировали в подзаголовки.



Материал "Урядового курьера" сменили под цитаты Шуляк / Фото движения ЧЕСТНО

Кроме того, добавились новые цитаты Шуляк, а исчезли высказывания других спикеров. Лидер движения ЧЕСТНО Вита Думская подчеркнула, что это ни что иное, кроме цензуры.

Она отметила, что Движение ЧЕСТНО знает о неоднократных попытках Елены Шуляк влиять на контент в СМИ. К счастью, в большинстве случаев редакции выдерживают давление со стороны главы провластной партии.

Что известно о градостроительной "реформе"