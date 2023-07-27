Цей матеріал стосувався містобудівного кодексу, який розкритикували як українці, так і представники Європарламенту. У ЧЕСНО наголосили, що Шуляк вже не вперше намагається впливати на контент українських ЗМІ.

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Що відомо про цензуру "Урядового кур'єра"

В русі ЧЕСНО зазначили, що на сайті "Урядового кур'єра" з’явилася відредагована стаття про містобудівний кодекс, яка зникла у квітні 2023 року. Тоді представники руху звернули на це увагу і написали низку запитів до Кабміну та "Урядового кур'єра".

Довідка! Газета "Урядовий кур'єр" – щоденне видання центральних органів виконавчої влади України. Засновником видання є Кабінет Міністрів України, що робить це медіа державним. Газета виходить п'ять разів на тиждень з жовтня 1990 року.

На перші запити видання дало нечітку відповідь, тому ЧЕСНО продовжували направляти нові запити. Зрештою головний редактор видання Сергій Брага відповів на один з них 14 червня, тобто порушивши передбачені законом строки на надання відповіді.

Редакція газети наразі закінчує доопрацювання матеріалу, присвяченого розробленню Містобудівного кодексу й відповідно у найближчі строки після підготовки матеріалу буде опубліковано,

– відповів Брага.



Відповідь Сергія Браги на запит руху ЧЕСНО / Фото руху ЧЕСНО

Представники руху ЧЕСНО наголосили, що незабаром текст публікації дійсно з’явився на сайті "Урядового кур'єра". Тому вони вирішили порівняти скріни публікації, яку зняли із сайту на початку квітня 2023 року, з новим варіантом.

Таким чином встановили, що зі статті про містобудівний кодекс зник коментар представниці Асоціації міст України Оксани Продан та частина тези, на якій наголошувала заступниця голови Архітектурної палати України Анни Кирій.



В "Урядовому кур'єрі" цензурували матеріали про містобудівний кодекс / Фото руху ЧЕСНО

Натомість там змінився заголовок і з’явилися додаткові цитати голови партії "Слуга народу" та голови Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олени Шуляк. Представники руху наголошують, що саме вона є лобістом так званої містобудівної "реформи".

Голова Архітектурної палати України Анни Кирій наголошує, що в матеріалі змінили й сам заголовок. Адже він був: "Містобудівний кодекс розв'яже спірні питання", а тепер став: "Містобудівний кодекс. Чи ухвалять документ до початку масштабної відбудови".

"Це вже меседж, який поширює пані Шуляк: "опоненти не поспішають писати кодекс, бо це ідеально для продовження корупції". Нагадую, що історія з 5655 тягнеться вже два з половиною роки. Якби за цей період Шуляк присвятила час роботі зі стейкхолдерами, ми могли б мати хорошу реформу. Але ж на демократію нема часу", – зазначила Кирій.

Також для того, аби додати цитати Шуляк, частину редакційного тексту трансформували у підзаголовки.



Матеріал "Урядового кур'єра" змінили під цитати Шуляк / Фото руху ЧЕСНО

Крім того, додалися нові цитати Шуляк, а натомість зникли висловлювання інших спікерів. Лідерка руху ЧЕСНО Віта Думська наголосила, що це ні що інше, окрім цензурування.

Вона зазначила, що Рух ЧЕСНО знає про неодноразові спроби Олени Шуляк впливати на контент у ЗМІ. На щастя, у більшості випадків редакції витримують тиск із боку голови провладної партії.

Що відомо про містобудівну "реформу"