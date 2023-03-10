Судячи з даних джерела, рішення про блокування було прийняте 23 січня 2023 року, а набрало чинності 9 березня, тобто вчора.
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Що відомо
Доступ до сторінки музичного онлайн-сервісу Last.fm на території всієї Росії обмежив "Роскомнадзор" – головний орган цензури, який займається пошуком і блокуванням матеріалів, які порушують місцеві правила та закони.
Причиною для блокування стала сторінка, на якій розміщено інформацію про одну з пісень українського виконавця Jalsomino.
Яка саме пісня чи пісні Jalsomino стали причиною блокування Last.fm, невідомо, однак можна припустити, що це трек "Чорнобаївка", в якому виконавець згадує про невдачі російських терористів у однойменному населеному пункті.
Пісня "Чорнобаївка": відео
Як зазначають джерела, на початку березня Last.fm вкотре проігнорував вимоги про видалення контенту. Там можна знайти й інші матеріали, які "дискредитують російську армію".
Що відомо про Last.fm
- Це музичний вебсайт, заснований у Великій Британії у 2002 році.
- Він використовує систему музичних рекомендацій під назвою "Audioscrobbler" для створення детального профілю музичного смаку кожного користувача, записуючи інформацію про треки, які він слухає.
- Це також соціальна мережа, яка об'єднує користувачів зі схожими музичними вподобаннями та дозволяє їм відкривати для себе нових виконавців і пісні.
- Вона пропонує як безкоштовні, так і платні послуги, залежно від країни та функцій.
- Станом на березень 2020 року налічував понад 100 мільйонів зареєстрованих користувачів.