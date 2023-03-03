Джерела російських "журналістів" кажуть, що деякі посередники, які допомагали ввозити смартфони за паралельним імпортом, уже повідомили своїх російських партнерів про відмову від подальших поставок. Причина полягає в нещодавній забороні США на постачання ґаджетів, дорожчих за 300 доларів, до Росії.
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Що тепер
На нові санкції швидко відреагували посередники з Близького Сходу, які досі співпрацювали з російськими дистриб'юторами та ритейлерами в закупівлі пристроїв. Тому вже найближчим часом у Росії очікують дефіциту деяких моделей смартфонів середнього та преміумкласу, а також до зростання їхньої вартості. Про повне припинення співпраці з окупантами постачальники поки не говорять, однак джерело вважає, що це "питання часу".
Що ще цікавіше, технікою Apple все не обмежиться. Заборона може поширюватись і на Samsung, Huawei та інші компанії, в яких використовуються американські технології.
Обмеження зачеплять не тільки смартфони зі США, а й узагалі всі пристрої, де використовуються американські технології та патенти. Це практично всі ґаджети й побутова техніка, зокрема південнокорейські та китайські. Санкції можуть призвести до подовження посередницьких ланцюжків. Перепродавати електроніку через треті країни "в лоб" не вдасться. А будь-яка додаткова ланка означає зростання цін.