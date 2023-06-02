Как глава "Слуги народа" Шуляк на международном уровне лоббирует градостроительную "реформу"

Недавно состоялось мероприятие, на которое СМИ, к сожалению, не обратили должного внимания. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выступала на заседании Европейского комитета регионов. Тема мероприятия – усиление роли органов местного самоуправления в процессе восстановления Украины на пути к членству в ЕС.

Выступление председателя партии "Слуга народа" Шуляк заслуживает отдельного внимания хотя бы потому, что она снова превратила его в инструмент для лоббирования градостроительной "реформы", в которой заинтересованы недобропорядочные застройщики. Перед этим выступлением она заметно нервничала, что можно увидеть на видеозаписи события.

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Учитывая, что градостроительная "реформа" не должна обсуждаться на этом мероприятии, Шуляк попыталась коммуницировать преимущества своей инициативы в конце выступления. Но почти сразу модератор отметил, что это выходит за временные рамки (на видео с 16 минут 48 секунд). А кто, как не нардеп, должен понимать, как действует регламент.

О чем же говорила глава провластной партии?

"Сейчас все, что связано с разрешительной документацией, с вводом таких крупных объектов в эксплуатацию, на государственном уровне не имеет коррупционного фактора. Но более 80% различных разрешительных документов связаны именно с ОМС (органами местного самоуправления – 24 Канал), с местными властями… И, наверное, вы слышали о 5655… Этот законопроект полностью уничтожает коррупцию на местном уровне", – заверила Шуляк.

И добавила, что этот проект имеет большую поддержку со стороны чиновников Федорова, Кубракова и маленьких городов. Конечно, ни слова, что общественный сектор, эксперты, Ассоциация городов выступают против из-за значительных коррупционных рисков, никто не услышал. Как и о том, что госпожа Шуляк как глава комитета не привлекла ключевых стейкхолдеров к законодательству, а вместо этого пошла в больницу к раненному бойцу Олегу Симорозу выяснять отношения. Симороз критиковал ее законопроект.

Не упомянула она даже то, что президент Владимир Зеленский этот законопроект уже полгода игнорирует и не подписывает. Кстати, то, что подписи нет, в одном из своих интервью после этого мероприятия подтвердил и замглавы Офиса Президента Алексей Кулеба.

Поэтому в кулуарах после выступления главы партии Шуляк встал вопрос: это ли позиция президента?

Что здесь можно сказать? Конечно, это не позиция президента. Но некоторых это не останавливает. И что бы там ни говорил заместитель Офиса Президента Кулеба, а кому-то на анонимных телеграм-каналах виднее. Там сообщают, что "проект реформы градостроительства скоро будет подписан Зеленским и вступит в законную силу".



Что пишут анонимные телеграм-каналы / Скриншот

Движение ЧЕСТНО уже исследовало, как анонимные телеграм-каналы сотрудничают с нардепами, и скоро опубликует отдельное исследование по этому вопросу. Расценки телеграм-каналов по распространению материалов нам известны.

А еще в кулуарах международные партнеры спрашивали, кто такие Кубраков и Федоров. Ну, мне, конечно, обидно, но мы видим реальные кейсы, когда некоторые европейские политики могут думать, что страной до сих пор руководит бывший исполняющий обязанности президента Александр Турчинов.



Европейские политики думают, что Стефанчук – это Турчинов / Скриншот

То есть, когда готовишь речь на международном мероприятии, следует знать свою аудиторию. Фамилии, которые знают украинцы, могут быть малоизвестны европейцам. Но если европейские или американские политики могут не знать фамилий всех украинских коллег, то о том, какие риски несет 5655, они очень хорошо осведомлены. Общественный сектор, АГУ, архитекторы очень качественно скоммуницировали это, в частности, посольствам G-7.

Конечно, можно было бы сказать международным партнерам, что закон получил антикоррупционную экспертизу НАПК и не вспоминать Кубракова или Федорова. Но ведь антикоррупционную экспертизу финальной версии никто не делал.

И такое мероприятие, где на международном уровне Шуляк пытается дожать 5655, далеко не единственное. То же было во время встречи с Alde Party.



Как Шуляк продвигает свои идеи на международном уровне / Скриншот

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После выступления Шуляк Движение ЧЕСТНО написало председателю комитета письмо. В частности, нас интересуют следующие вопросы:

какую организацию или институт вы представляли на этом мероприятии?

Каких результатов должно было достичь ваше участие в мероприятии и были ли они достигнуты?

С кем официально в Украине согласовывалось ваше участие и вышеупомянутые тезисы, которые вы озвучили на международном мероприятии?

Также интересовал вопрос, на основе каких исследований были озвучены показатели уровня коррупции в государстве.

Мы попросили предоставить ссылку на публикацию или копию этого исследования для детального ознакомления, потому что очень интересно, по каким таким материалам и данным готовился доклад на международную аудиторию. Как только мы получим ответы на эти вопросы, мы их обнародуем.

В общем, создается впечатление, что некоторые спикеры, которые должны представлять интересы Украины, даже события международного уровня используют для того, чтобы лоббировать интересы недобропорядочных застройщиков.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Елена Шуляк – глава профильного комитета, отвечающего за местное самоуправление. На этом мероприятии она сработала в минус для местного самоуправления. Конечно, на местном уровне, когда речь идет о строительстве, есть коррупционная составляющая. Никто этого не отрицает. Но законопроект 5655 не решает проблему коррупции на местах, а передает судьбу общин в руки застройщиков, о чем писали на ЗН. Поэтому заявления автора законопроекта – манипулятивные.

Далее важно разобрать тезис об отсутствии коррупции на государственном уровне, озвученный Шуляком. Для этого мы обратились к эксперту по проблемным вопросам градостроительства Георгию Могильному.

"Это типичная история об "их коварных шпионах" и "наших доблестных разведчиках". Где в роли шпионов – старая ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция), а в роли разведчиков – новая ГИАГ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства). Чтобы все поняли сложившуюся ситуацию, нужно знать несколько важных вещей: против ГАСИ застройщики вместе с Шуляк развернули информационную кампанию, что она коррупционная, на самом деле это так и есть, просто Шуляк и застройщики не оказали на нее влияния, но ГИАГ, которую они создали и рекламируют как успешный кейс борьбы с коррупцией, ничем не лучше. Она просто подконтрольна строительному лобби".

Могильный отмечает, что отказы, которые предоставляла ГАСИ, абсолютно идентичны тем, которые сейчас предоставляет ГИАГ. Только в случае с ГАСИ это называли коррупцией, а в ГИАГ позиционируют как противодействие незаконному строительству. Так произошло, например, на улице Макаровской в столице.

Со строительством ЖК 4U в Киеве вышла еще более скандальная история:

"Тогда ГАСИ отказывала выдать разрешение на незаконное строительство вопреки генплану Киева и градостроительным условиям. А ГИАГ не выдавала разрешение, но зарегистрировала "корректировку" и превратила админздание в жилой комплекс. Они должны были отказать в корректировке проекта, потому что город давал разрешение на админздание, а не на ЖК", – рассказывает Могильный.

Сложившуюся ситуацию может помочь решить градостроительный кодекс, материал о работе над которым почему-то исчез с сайта "Правительственного курьера". Кажется, что в названии комитета государственного строительства исчезло слово "государственный", и он стал просто комитетом для застройщиков. Тем более что проблемы ОМС Шуляк также не решает, в частности, когда это касается выезда за границу депутатов местных советов. Этот запрет, введенный правительственным постановлением, ограничивает главным образом права депутатов.

Обращение Движения ЧЕСТНО по этому вопросу, направленное Шуляком как председателю комитета, не дало никаких результатов. Очень досадно, что лидер партии, которая должна защищать женское лидерство и развивать партию, и лидер комитета, который должен заботиться о качественном развитии местного самоуправления, не может справиться с этими вызовами. Если бы она работала над решением этих проблем, как над продвижением градостроительной "реформы", которая выгодна застройщикам, то имела бы очень значительные успехи.