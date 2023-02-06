Soft power Елены Зеленской: в чем заключается дипломатическая миссия первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская на протяжении всего полномасштабного вторжения России активно приобщается к государственным делам. У Зеленской есть свой фонд, нацеленный на помощь украинцам. Однако нынешние условия требуют существенно расширить сферу деятельности первой леди Украины.

Обычно статус первой леди неофициальный и просто определяет статус жены первого лица в государстве. Впрочем, с началом полномасштабной войны, Зеленская активно занимается вопросами Украины на международном уровне, осуществляет иностранные визиты и всеми силами обращает внимание на проблемы украинцев, которые столкнулись с агрессивной войной со стороны России. 24 канал проанализировал дипломатические усилия Елены Зеленской на международном уровне

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Стратегия Елены Зеленской

Когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину, граждане государства на всех уровнях мобилизовались для защиты государства. Политики временно забыли о разногласиях во взглядах, а простые граждане присоединились к ВСУ, силам ТрО или волонтерской деятельности. Международные партнеры Украины в тот момент пристально наблюдали за развитием событий и решали для себя:

стоит ли присоединяться к активной помощи Украине,

способно ли наше государство устоять под давлением того, что в тот момент считалось второй армией мира.

Уже в начале марта Елена Зеленская решает активно приобщиться к международной активности и обращаться к гражданам других стран, которые на тот момент, вероятно, плохо осознавали масштаб событий, разворачивавшихся в Украине. Зеленская написала открытое письмо представителям иностранных СМИ, в котором сообщила, что Россия начала против мирной Украины жестокую агрессивную войну, а любые трактовки этой ситуации не имеют никакого смысла.

В год начала полномасштабной российской агрессии первая леди появилась на обложке Vogue. На лестнице на фоне мраморных колонн и мешков с песком ее сфотографировала Энни Лейбовиц.



Елена Зеленская на знаменитом фото Энни Лейбовиц / Vogue

Я бы хотела, чтобы здесь, на моем месте, вы видели каждую украинку. Которая воюет, волонтерит, обустраивается в лагере для беженцев, выполняет свою работу под звуки сирены, держится в оккупации. Она имеет право и заслуживает того, чтобы быть на обложках журналов всего мира,

– сказала Зеленская.

Зеленская отмечала, что любые рассказы России об ударах ракет по военным объектам – ложь и свидетельствует, что война, которую развязали россияне, в первую очередь, ведется против мирного населения, детей и людей, которые еще несколько недель назад даже не думали о необходимости брать в руки оружие. Зеленская отметила, что Украина желает только мира, однако не собирается капитулировать перед российскими захватчиками, поэтому призвала международное сообщество предоставить Украине необходимые средства для защиты и гуманитарную поддержку, а также помочь приютить украинских беженцев.

В интервью американскому телеканалу ABС призвала мир и, в частности, США не привыкать к войне страны-агрессора Российской Федерации против Украины.

Да, от вас война далеко, долго продолжается, и от нее можно устать. Но, пожалуйста, не привыкайте. Потому что если все привыкнут, эта война не закончится никогда. Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит вы в зоне российской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду,

– призвала Зеленская.



Сильное фото Зеленских от Энни Лейбовиц, которое облетело мир / Vogue

Впоследствии интервью для иностранных СМИ станет одним из основных методов публичного обращения к обществам других государств. Во время разных интервью Зеленская поднимает темы не только военной помощи Украине, первая леди также рассказывает о гуманитарных потребностях нашего государства, проблемах детей во время войны, ужасных преступлениях оккупантов против украинских женщин и героическом сопротивлении, которое до сих пор вынужден вести народ Украины.

Что делать нашим детям с ужасным опытом российской агрессии? Этих детей не воспитывали для войны, не учили ненавидеть. Таких детей – тысячи. Помочь им исцелиться – это задача номер один,

– заявила Зеленская в интервью американскому журналу Time.

Плюсы первой леди, в глазах западных обществ, заключаются в том, что ее деятельность не преследует каких-либо политических амбиций, а нацелена именно на интересы простых граждан, оказавшихся в сложных условиях. Даже подпись "ее персональная война" к фото Елены Зеленской в журнале Time намекает читателям, что деятельность первой леди обходит политическую игру в высоких кабинетах и преследует интересы чувствительных слоев населения Украины. Подобная деятельность увеличивает эмпатию западных обществ к украинцам, а в то же время создает дополнительное давление на политиков, которые вынуждены выполнять запросы граждан в поддержку Украины.



Елена Зеленская на фоне мешков с песком на фото El Pais

Переформатирование института первой леди

В международную активность Елены Зеленской также вошли встречи с первыми леди других государств.

Когда мы в прошлом году создавали в Киеве клуб первых леди и джентльменов мира, никто не ожидал при каких трагических обстоятельствах понадобится его мощная сила. И вот теперь каждое "как ты?" от моих коллег исцеляет украинские раны в буквальном смысле. Дружба, которая формируется в таких условиях, будет самой крепкой. Спасибо, друзья. Жду, когда сможем обняться уже при личной встрече,

– подчеркивала Елена Зеленская.

Впервые такая встреча, уже во время полномасштабной войны, состоялась в Украине, когда первая леди США Джилл Байден тайно посетила Ужгород, в рамках своего турне по Восточной Европе.



Елена Зеленская приветствует Джилл Байден в Ужгороде / фото ОП

Зеленская отметила, что очень хотела бы встретиться с ней в Киеве, однако из соображений безопасности на тот момент это было практически невозможно. Джилл Байден посетила центры размещения внутренне перемещенных лиц и пообщалась с людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий в их родных регионах. Елена Зеленская обратила внимание первой леди США на психологические травмы, которые получили люди в результате российской агрессии, и призвала Джилл Байден посодействовать работе программы психологической помощи населению Украины, в частности, военнослужащим.

Каждый человек в Украине получил психологическую травму. Кто-то, к сожалению, стал жертвой сексуального насилия, есть люди, которые видели убийство своих близких. Еще одна категория – это люди, которые потеряли свои дома и все, что у них было. И основная категория – это военнослужащие, которые защищают нас и которым нужна психологическая помощь,

– отметила Елена Зеленская во время разговора с Джилл Байденом.

Впоследствии, встречи с Первыми леди иностранных государств активно войдут в повестку дня международной деятельности Елены Зеленской. Впрочем, это станет частью именно международных визитов первой леди Украины. В течение года Зеленская встретилась с супругой президента Франции Брижит Макрон, первой леди Германии Эльке Бюденбендер и снова пообщалась с Джилл Байден, на этот раз во время визита в Вашингтон.

Уже в декабре 2022 года, Елена Зеленская провела онлайн-встречу с первыми леди разных стран мира, в которой приняли 23 первых леди. Участницы подвели итоги года и очертили планы на будущий год. Первая леди Украины подчеркнула, что в рамках Саммита удалось собрать 6,4 миллиона долларов, что позволило закупить 84 автомобиля скорой помощи для нужд Минздрава Украины.

Думаю, все это стало возможным, потому что у нас общие ценности. И самая большая из них – человеческая жизнь и ее спасение. Свобода и ее защита. Вы первыми поняли: то, за что борется Украина, не имеет границ. Потому что это само право на существование,

– заявила Зеленская во время Саммита первой леди.

Мощная речь в Конгрессе и выступления перед парламентами союзников Украины

Уже в июле Елена Зеленская посетила Вашингтон по приглашению первой леди США Джилл Байден. Кроме супруги президента США, в американской столице Зеленская встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном, главой Агентства США по международному развитию USAID Самантой Павер, а также пообщалась с представителями украинской диаспоры, которые совместно с посольством Украины в США создали программу протезирования для украинцев, потерявших конечности в результате российской агрессии. Встретилась в Белом доме и с президентом США Джозефом Байденом.

Однако самым важным событием во время визита Зеленской в США стало мощное выступление перед американским Конгрессом. В начале речи Елена Зеленская подчеркнула, что будет говорить не по протоколу, а, прежде всего, как женщина и мать. Конгрессмены встретили Зеленскую аплодисментами.

Мы очень благодарны за то, что США стоят вместе с нами в этой борьбе за наши общие ценности, за нашу жизнь и независимость. То, что Россия убивает, – Америка спасает,

– подчеркнула первая леди Украины.

Елена Зеленская стала первой в истории женой лидера государства, которая выступила с речью в Конгрессе США. Призвала предоставить Украине системы противовоздушной обороны.



Елена Зеленская во время выступления в Конгрессе / фото ОП

Выступление Елены Зеленской было посвящено семьям и детям, чей мир и покой нарушила российская агрессия. Первая леди также показала видео с девочкой Лизой из Винницы, которая погибла от очередного террористического обстрела со стороны России. Елена Зеленская призвала американских конгрессменов продолжить поставки оружия и систем ПВО для Украины, чтобы наше государство могло защитить своих граждан от варварских обстрелов российской армии, а украинские дети могли безопасно вернуться к учебе.



Владимир Зеленский внимательно наблюдал за выступлением супруги в Конгрессе США / фото ОП



Впоследствии, в ноябре, Елена Зеленская выступила также перед парламентом Великобритании. В своей речи первая леди Украины сравнила бомбардировку украинских городов россиянами с бомбардировками Британии нацистами во время Второй мировой войны. Она подчеркнула, что ожидает от международного общества не только помощи в победе в войне, а также в установлении справедливости.

Елена Зеленская в Великобритании / фото ОП

Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же этого не представляем и мы. Так же и мы стремимся, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды,

– заявила Елена Зеленская.

Во время своего выступления первая леди Украины продемонстрировала британским парламентариям кадры обесточенных украинских городов, а также фотографии людей, вынужденных искать свет и тепло. Отдельно Елена Зеленская акцентировала внимание на фактах многочисленных изнасилований украинцев российскими оккупантами. Она заявила, что Украина фиксирует тысячи подобных преступлений со стороны россиян и подчеркнула, что существуют также случаи, о которых Украине до сих пор не известно, потому что они продолжают происходить каждый день на оккупированных территориях.

Позже в рамках визита в Великобританию Елена Зеленская встретилась с Чарльзом III.



Зеленская с Чарльзом открыли Центр украинских беженцев / фото с инстаграм первой леди

Вместе с британским монархом первая леди посетила Украинский католический собор в Лондоне, где сегодня работает центр помощи украинским беженцам. Вместе с королем они пообщались с представителями украинской диаспоры в Великобритании и людьми, временно вынужденными покинуть свои дома из-за российской агрессии.

Когда Россия перешла к тактике энергетического террора, мы понимаем, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости. Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блэкаута,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Зеленская в Европарламенте и Генассамблее ООН

В рамках своей международной деятельности первая леди Украины посетила Страсбург для участия в заседании Европейского парламента. Пригласила Елену Зеленскую лично президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого момента, в Европарламенте не было практики приглашения иностранных гостей или делегаций, Елена Зеленская стала первой почетной гостьей на заседании ЕП.



Урсула фон дер Ляйен и Елена Зеленская в Европарламенте / фото ОП

Сессия Европарламента была посвящена, в частности, ответу Европейского Союза на агрессию России против Украины, санкциям против государства-агрессора, а также финансовой и гуманитарной помощи Украине. Зеленская также получила возможность лично пообщаться с Урсулой фон дер Ляйен и в очередной раз подчеркнуть необходимость поддержки Украины со стороны ЕС.

Ляйен и Зеленская уделили внимание теме медицинской помощи украинцам, в том числе раненым военнослужащим и гражданским. Первая леди также отметила необходимость поддержки программ по протезированию и психологической поддержке украинцев. Кроме этого, Елена Зеленская подчеркнула, что украинские власти активно выполняют рекомендации Европейской комиссии, которые необходимы для будущего членства Украины в ЕС.

Война России направлена также на то, чтобы воспрепятствовать евроинтеграционным процессам Украины. Однако эти попытки России потерпели полное фиаско. Хочу заверить, что власти Украины настроены приложить все усилия, чтобы путь нашего государства к полноправному членству в ЕС был быстрым. Украина готова выполнить всю необходимую работу для приближения начала переговоров,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Уже в Нью-Йорке первая леди Украина посетила 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках мероприятия приняла участие в саммите HeForShe и форуме "Женщины в конфликтах", где рассказала о положении украинок во время войны. Елена Зеленская вспомнила о жертвах российской агрессии на деоккупированных территориях, в частности, в городе Изюм, который накануне Генассамблеи удалось освободить Вооруженным силам Украины. Зеленская отметила важность психологической поддержки для украинских женщин, подвергшихся насилию от российских оккупантов.



Елена Зеленская на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН провела ряд важных международных встреч / фото ОП

Украинским женщинам нужен не абстрактный "мир", а именно победа над злом, которое это совершило. Чтобы оно больше не могло убить ни одного ребенка, ни одной матери,

– заявила Елена Зеленская.

Формула мира Зеленских в Давосе

Первая леди Украины Елена Зеленская не останавливается и продолжает свою международную деятельность. Уже в начале 2023 года во время Всемирного экономического форума в Давосе Елена Зеленская напомнила миру, что война в Украине продолжается и презентовала украинскую формулу мира представителям иностранных государств, которые участвовали в мероприятии.

Мир в нашем понимании не равен перемирию. Чтобы смогли возвращаться домой наши люди, сейчас разбросанные по миру. Чтобы с фронта вернулись родители, сыновья и дочери. Чтобы снова соединились семьи, разъединенные войной. Единение – это то, что возвращает мир,

– заявила Зеленская в Давосе.

Елена Зеленская представила формулу мира в Давосе: смотрите видео

Первая леди Украины также обратила внимание на "усталость" от войны, которую, возможно, начинают ощущать правительства некоторых государств, пытаясь склонить Украину к перемирию с российскими оккупантами. Она подчеркнула, что любая остановка на половине пути сделает бесполезными усилия украинцев к этому, а в конце концов Европа почувствует тяжбы войны и у себя дома.

Зеленская призвала иностранный бизнес и политиков не прекращать гуманитарную поддержку Украины. Первая леди рассказала участникам Всемирного экономического форума об основных направлениях восстановления Украины и своем фонде, созданном для помощи прифронтовым и деоккупированным территориям, подвергшимся наибольшим разрушениям, в результате российских обстрелов.

В общем, для первой леди Украины прошлый год стал очень насыщенным, ведь несмотря на международную активность, усилия Елены Зеленской были также направлены и на решение внутренних вопросов, например, построение шелтеров для женщин, подвергшихся домашнему насилию. Очевидно, что первая леди не собирается останавливаться и будет работать на усиление поддержки Украины и в этом году.

Очевидно, Елена Зеленская превратилась в мощную фигуру Украины на международной арене. Первая леди фактически стала голосом президента, в условиях, когда у него нет возможности часто совершать зарубежные визиты. Есть ли у Зеленской политические амбиции покажет время. Сейчас она стала неотъемлемой частью голоса Украины на международной арене.

Во многом Украина стала примером для других государств, а мощное сопротивление вооруженной агрессии России до сих пор вдохновляет мир. Деятельность первой леди Украины, государства охваченного пламенем войны, также может стать примером для других стран, а со временем титул, до этого носивший лишь неофициальный характер, получит гораздо более важный и символический статус.