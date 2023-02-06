Зазвичай, статус першої леді є неофіційним та просто визначає статус дружини першого обличчя в державі. Втім, з початком повномасштабної війни, Зеленська активно займається питаннями України на міжнародному рівні, здійснює іноземні візити та всіма силами привертає увагу до проблем українців, які зіткнулися з агресивною війною з боку Росії. 24 канал проаналізував дипломатичні зусилля Олени Зеленської на міжнародному рівні.

До теми Зеленська у Давосі представила українську формулу миру: фото і деталі важливої зустрічі

Стратегія Олени Зеленської

Коли 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, громадяни держави на всіх рівнях мобілізувалися задля захисту держави. Політики тимчасово забули про розбіжності у поглядах, а прості громадяни долучилися до ЗСУ, сил ТрО або ж волонтерської діяльності. Міжнародні партнери України в той момент, пильно спостерігали за розвитком подій та вирішували для себе:

чи варто долучатися до активної допомоги Україні,

чи спроможна наша держава встояти під тиском того, що на той момент вважалося другою армією світу.

Вже на початку березня Олена Зеленська вирішує активно долучитися до міжнародної активності та напряму звертатися до громадян інших країн, які на той момент, ймовірно, погано усвідомлювали масштаб подій, що розгорталися в Україні. Зеленська написала відкритого листа до представників іноземних ЗМІ, в якому повідомила, що Росія розпочала проти мирної України жорстоку агресивну війну, а будь-які трактування цієї ситуації не мають жодного сенсу.

У рік початку повномасштабної російської агресії перша леді з'явилася на обкладинці Vogue. На сходах на тлі мармурових колон і мішків з піском її сфотографувала Енні Лейбовіц.



Олена Зеленська на знаменитому фото Енні Лейбовіц / Vogue

Я б хотіла, щоб тут, на моєму місці, ви бачили кожну українку. Яка воює, волонтерить, облаштовується в таборі для біженців, виконує свою роботу під звуки сирени, тримається в окупації. Вона має право й заслуговує на те, щоб бути на обкладинках журналів усього світу,

– сказала Зеленська.

Зеленська наголошувала, що будь-які розповіді Росії про удари ракет по військових об'єктах – брехня та засвідчує, що це війна, яку розв'язали росіяни, в першу чергу, ведеться проти мирного населення, дітей та людей, які ще кілька тижнів тому, навіть і не думали про необхідність брати до рук зброю. Зеленська зазначила, що Україна бажає лише миру, проте не збирається капітулювати перед російськими загарбниками, тож закликала міжнародну спільноту надати Україні необхідні засоби для захисту та гуманітарну підтримку, а також допомогти прихистити українських біженців.

В інтерв'ю американському телеканалу ABС закликала світ і, зокрема, США, не звикати до війни країни-агресорки Російської Федерації проти України.

Так, від вас війна далеко, довго триває, і від неї можна втомитися. Але, будь ласка, не звикайте. Тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважними, чуйте правду,

– закликала Зеленська.



Сильне фото Зеленських від Енні Лейбовіц, яке облетіло світ / Vogue

Згодом, інтерв'ю для іноземних ЗМІ стане одним із основних методів публічного звернення до суспільств інших держав. Під час різних інтерв'ю Зеленська підіймає теми не лише військової допомоги Україні, перша леді також розповідає про гуманітарні потреби нашої держави, проблеми дітей під час війни, жахливі злочини окупантів проти українських жінок та героїчний супротив, який досі змушений вести народ України.

Що робити нашим дітям зі страшним досвідом російської агресії? Цих дітей не виховували для війни, не вчили ненавидіти. Таких дітей – тисячі. Допомогти їм зцілитися – це завдання номер один,

– заявила Зеленська в інтерв'ю американському журналу Time.

Плюси першої леді, в очах західних суспільств, полягають у тому, що її діяльність не переслідує якихось політичних амбіцій, а націлена саме на інтереси простих громадян, які опинилися в складних умовах. Навіть підпис "її персональна війна" до фото Олени Зеленської в журналі Time натякає читачам, що діяльність першої леді оминає політичну гру у високих кабінетах та переслідує інтереси чутливих верств населення України. Подібна діяльність збільшує емпатію західних суспільств до українців, а водночас створює додатковий тиск на політиків, які зрештою змушені виконувати запити громадян на підтримку України.



Олена Зеленська на фоні мішків з піском на фото El Pais

Переформатування інституту перших леді

До міжнародної активності Олени Зеленської також увійшли зустрічі з першими леді інших держав.

Коли ми торік створювали у Києві клуб перших леді і джентльменів світу, ніхто не очікував, за яких трагічних обставин знадобиться його потужна сила. І ось тепер кожне "як ти?" від моїх колег зцілює українські рани у буквальному сенсі. Дружба, яка формується в таких умовах, буде найміцнішою. Дякую, друзі. Чекаю, коли зможемо обійнятися вже при особистій зустрічі,

– наголошувала Олена Зеленська.

Вперше, така зустріч, вже під час повномасштабної війни, відбулася в Україні, коли перша леді США Джилл Байден таємно відвідала Ужгород, в межах свого турне Східною Європою.



Олена Зеленська вітає Джилл Байден в Ужгороді / фото ОП

Зеленська зазначила, що дуже хотіла б зустрітися з нею в Києві, проте з міркувань безпеки, на той момент це було практично неможливо. Натомість Джилл Байден відвідала центри розміщення внутрішньо переміщених осіб та поспілкувалася з людьми, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії в їхніх рідних регіонах. Олена Зеленська звернула увагу першої леді США до психологічних травм, які отримали люди внаслідок російської агресії та закликала Джилл Байден посприяти роботі програми психологічної допомоги населенню України, зокрема військовослужбовцям.

Кожна людина в Україні отримала психологічну травму. Дехто, на жаль, став жертвою сексуального насильства, є люди, які бачили вбивство своїх близьких. Ще одна категорія – це люди, які втратили свої домівки і все, що в них було. І основна категорія – це військовослужбовці, які захищають нас і яким потрібна психологічна допомога,

– зазначила Олена Зеленська під час розмови з Джилл Байден.

Згодом, зустрічі з Першими леді іноземних держав активно увійдуть в порядок денний міжнародної діяльності Олени Зеленської. Втім, зрештою це стане частиною саме міжнародних візитів першої леді України. Протягом року Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріджит Макрон, першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер та знову поспілкувалася з Джилл Байден, на цей раз під час візиту у Вашингтон.

Вже у грудні 2022 року, Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із першими леді різних країн світу, в якій взяли 23 перших леді. Учасниці підбили підсумки року та окреслили плани на майбутній рік. Перша леді України підкреслила, що в межах Саміту вдалося зібрати 6,4 мільйона доларів, що дало змогу закупити 84 автомобілі швидкої допомоги для потреб МОЗ України.

Думаю, все це стало можливим, бо в нас – спільні цінності. І найбільша з них – людське життя та його порятунок. Свобода та її захист. Ви першими зрозуміли: те, за що бореться Україна, не має кордонів. Бо це саме право на існування,

– заявила Зеленська під час Саміту перших леді.

Потужна промова в Конгресі і виступи перед парламентами союзників України

Вже в липні Олена Зеленська відвідала Вашингтон на запрошення першої леді США Джилл Байден. Крім дружини президента США, в американській столиці Зеленська зустрілася з державним секретарем Ентоні Блінкеном, головою Агентства США з міжнародного розвитку USAID Самантою Павер, а також поспілкувалася з представниками української діаспори, які спільно з посольством України у США створили програму протезування для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Зустрілася у Білому домі із президентом США Джозефом Байденом.

Однак найважливішою подією, під час візиту Зеленської у США, став потужний виступ перед американським Конгресом. На початку промови Олена Зеленська наголосила, що говоритиме не за протоколом, а передусім як жінка й мати. Конгресмени зустріли Зеленську оплесками.

Ми дуже вдячні за те, що США стоять з нами разом у цій боротьбі за наші спільні цінності, за наше життя та незалежність. Те, що Росія вбиває, – Америка рятує,

– наголосила перша леді України.

Зверніть увагу! Олена Зеленська стала першою в історії дружиною лідера держави, яка виступила з промовою у Конгресі США. Закликала надати Україні системи протиповітряної оборони.



Олена Зеленська під час виступу в Конгресі / фото ОП

Виступ Олени Зеленської був присвячений сім'ям та дітям, чий мир та спокій порушила російська агресія. Перша леді також показала відео з дівчинкою Лізою з Вінниці, яка загинула від чергового терористичного обстрілу з боку Росії. Олена Зеленська закликала американських конгресменів продовжити постачання зброї та систем ППО для України, щоб наша держава мала змогу захистити своїх громадян від варварських обстрілів російської армії, а українські діти могли безпечно повернутися до навчання.



Володимир Зеленський уважно спостерігав за виступом дружини в Конгресі США / фото ОП



Згодом, у листопаді, Олена Зеленська виступила також перед парламентом Великої Британії. У своїй промові перша леді України порівняли бомбардування українських міст росіянами з бомбардуваннями Британії нацистами під час Другої світової війни. Вона наголосила, що очікує від міжнародного товариства не лише допомоги в перемозі у війні, а також у встановленні справедливості.

Олена Зеленська у Великій Британії / фото ОП

Неможливо було уявити, що після всіх злочинів нацистів їх залишать непокараними. Так само цього не уявляємо й ми. Так само й ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких спрямовані російські ракетні рейди,

– заявила Олена Зеленська.

Під час свого виступу перша леді України продемонструвала британським парламентарям кадри знеструмлених українських міст, а також фото людей, які змушені шукати світло та тепло. Окремо Олена Зеленська акцентувала на фактах чисельних зґвалтувань українців російськими окупантами. Вона заявила, що Україна фіксує тисячі подібних злочинів з боку росіян та наголосила, що існують також ті випадки, про які Україні досі не відомо, бо вони продовжують відбуватися кожен день на окупованих територіях.

Згодом, у межах візиту до Великої Британії Олена Зеленська зустрілася з Чарльзом ІІІ.



Зеленська із Чарльзом відкрили Центр українських біженців / фото з інстаграму першої леді

Разом з британським монархом перша леді відвідала Український католицький собор у Лондоні, де сьогодні працює центр для допомоги українським біженцям. Разом з королем вони поспілкувалися з представниками української діаспори у Великій Британії та людьми, які були тимчасово змушені покинути свої домівки, через російську агресію.

Відколи Росія перейшла до тактики енергетичного терору, ми розуміємо, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності. Тож я вдячна за те, що бодай частина українців, особливо літні люди, діти, мають змогу перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту,

– наголосила Олена Зеленська.

Зеленська у Європарламенті та Генасамблеї ООН

В межах своєї міжнародної діяльності, перша леді України відвідала Страсбург для участі в засіданні Європейського парламенту. Запросила Олену Зеленську особисто президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До цього моменту, в Європарламенті не було практики запрошення іноземних гостей або делегацій, тож Олена Зеленська стала першою почесною гостею на засіданні ЄП.



Урсула фон дер Ляєн та Олена Зеленська в Європарламенті / фото ОП

Сесія Європарламенту була присвячена, зокрема, відповіді Європейського Союзу на агресію Росії проти України, санкціям проти держави-агресора, а також фінансовій та гуманітарній допомозі Україні. Зеленська також отримала можливість особисто поспілкуватися з Урсулою фон дер Ляєн та вчергове наголосити на необхідності підтримки України з боку ЄС.

Ляєн та Зеленська приділили увагу темі медичної допомоги українцям, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним громадянам. Перша леді також наголосила на необхідності підтримки програм з протезування та психологічної підтримки українців. Крім цього, Олена Зеленська наголосила, що українська влада активно виконує рекомендації Європейської комісії, які необхідні для майбутнього членства України в ЄС.

Війна Росії спрямована також на те, щоб перешкодити євроінтеграційним процесам України. Проте ці намагання Росії зазнали повного фіаско. Хочу запевнити, що влада України налаштована докласти всіх зусиль, щоб шлях нашої держави до повноправного членства в ЄС був швидким. Україна готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку переговорів,

– підкреслила Олена Зеленська.

Вже в Нью-Йорку перша леді Україна відвідала 77-му сесію Генеральної Асамблеї ООН та в рамках заходу взяла участь у саміті HeForShe та форумі "Жінки у конфліктах", де розповіла про становище українок під час війни. Олена Зеленська згадала про жертв російської агресії на деокупованих територіях, зокрема у місті Ізюм, яке напередодні Генасамблеї вдалося звільнити Збройним силам України. Зеленська наголосила на важливості психологічної підтримки для українських жінок, які зазнали насильства від російських окупантів.



Олена Зеленська на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН провела низку важливих міжнародних зустрічей / фото ОП

Українським жінкам потрібен не абстрактний "мир", а саме перемога над злом, яке це скоїло. Щоб воно більше не могло вбити жодної дитини, жодної матері,

— заявила Олена Зеленська.

Формула миру Зеленських у Давосі

Перша леді України Олена Зеленська не зупиняється та продовжує свою міжнародну діяльність. Вже на початку 2023 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Олена Зеленська нагадала світу, що війна в Україні досі триває та презентувала українську формулу миру представникам іноземних держав, які брали участь у заході.

Мир у нашому розумінні не дорівнює перемир’ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб із фронту повернулися батьки, сини й доньки. Щоб знову з’єдналися сім’ї, які були роз’єднані війною. Єднання – це те, що повертає мир,

– заявила Зеленська в Давосі.

Олена Зеленська презентувала формулу миру в Давосі: дивіться відео

Перша леді України також звернула увагу на "втому" від війни, яку можливо починають відчувати уряди деяких держав, намагаючись схилити Україну до перемир'я з російськими окупантами. Вона підкреслила, що будь-яка зупинка на половині шляху зробить марними зусилля українців до цього, а зрештою Європа відчує тяжби війни й у себе вдома.

Зеленська закликала іноземний бізнес та політиків не припиняти гуманітарну підтримку України. Перша леді розповіла учасникам Всесвітнього економічного форуму про основні напрями відбудови України та свою фундацію, яка створена для допомоги прифронтовим та деокупованим територіям, які зазнали найбільших руйнувань, внаслідок російських обстрілів.

Загалом, для першої леді України минулий рік став дуже насиченим, адже попри міжнародну активність, зусилля Олени Зеленської були також спрямовані й на розв'язання внутрішніх питань, наприклад, побудову шелтерів для жінок, які зазнали домашнього насильства. Вочевидь, перша леді не збирається зупинятися та працюватиме на посилення підтримки України й в цьому році.

Вочевидь, Олена Зеленська перетворилася на потужну фігуру України на міжнародній арені. Перша леді фактично стала голосом президента, в умовах, коли він не має змоги часто здійснювати закордонні візити. Чи є в Зеленської політичні амбіції покаже час. Зараз же вона стала невід'ємною частиною голосу України на міжнародній арені.

Багато в чому, Україна стала прикладом для інших держав, а потужний спротив збройній агресії Росії досі надихає світ. Діяльність першої леді України, держави охопленої полум'ям війни, також може стати прикладом для інших країн, а з часом титул, який до цього мав лише неофіційний характер, отримає набагато більш важливий та символічний статус.