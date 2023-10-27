Бизнесменов пугает форма: главу патронатной службы "Азова" вывели с мероприятия

Руководитель патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева заявила, что она попала в неприятный инцидент. Так, ее попросили "спрятаться" в углу на одном из мероприятий, через военную форму.

В частности, Толкачевой сказали, что форма военнослужащих нашей армии якобы пугает присутствовавших на западе бизнесменов. К этому руководителей патронатной службы "Ангелы Азова" пригласили на это мероприятие, как гостей.

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Что известно об инциденте с руководительницей патронатной службы

Толкачева рассказала, что организация "Young Business Club" пригласила ее на мероприятие, чтобы она могла рассказать, чем занимается патронатная служба, а также могла познакомиться с бизнесменами, которые, возможно, смогли бы помочь в ее деятельности. Однако уже впоследствии руководительница и ее коллеги столкнулись с поразительной и дикой ситуацией.

К нам через 30 минут после того, как мы находились на этом мероприятии, подошла одна из представителей организаторов и попросила "спрятаться где-то в углу", потому что мужчин, которые были на этом мероприятии, пугает военная форма,

– сказала Толкачева.

Руководителя патронатной службы "Ангелы Азова" вывели с мероприятия из-за формы / Видео с фейсбука Елены Толкачевой

В конце концов, она подчеркнула, что столкнулась с "наглостью и грубостью" координатора мероприятия, а затем ее вместе с коллегами вообще вывели из помещения, где проходил фуршет. Поэтому представители патронатной службы должны были покинуть мероприятие.

Как отреагировали на скандал представители мероприятия

Основатель сообщества "Young Business Club" Андрей Остапчук отреагировал на инцидент, случившийся с руководительницей патронатной службы "Ангелы Азова". В частности, он извинился за ситуацию, которая случилась на мероприятии.

"Мы извиняемся перед военными "Азова" лично и всеми, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников", – сказал он.

Он отметил, что в настоящее время в клубе работают более 70 сотрудников, а само сообщество постоянно работает над тем, чтобы "быть одним организмом и исповедовать единые ценности".

Остапчук отметил, что организация "ежедневно благодарит военных" и делает все возможное для их поддержки. В частности, он отметил, что сбор благотворительных аукционов "YBC" составил более 8 миллионов гривен, а организация постоянно ищет новые способы задонатить и помочь защитникам.

Он также отметил, что для общества это большой урок и он надеется на понимание. В комментариях Остапчук заявил, что также лично позвонил Толкачевой и извинился, однако пока руководитель патронатной службы эту информацию не комментировала.