"Понятно, если бы стирали Западную Украину": Богуцкая попала в скандал из-за сообщения о войне

Нардеп от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая опубликовала пост, посвященный войне, обстрелам Запорожья и временно оккупированному Крыму. Однако ее высказывания о "нелогических ударах России" вызвали шквал критики в сети.

В своем сообщении нардеп написала о нелогических ударах России. Мол, было бы понятно, если бы оккупанты стирали с лица земли Запад Украины.

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Почему возник скандал

Основная идея поста Елизаветы Богуцкой – ее опасения относительно того, что Россия может начать уничтожение временно оккупированного Крыма, откуда она родом, ведь сейчас оккупанты уничтожают Восток и Юг нашего государства. В то же время оккупанты утверждают, что эти земли и люди, проживающие там, являются якобы россиянами.

Нардеп решила неудачно показать нелогичность российской пропаганды, поделив Украину на 2 лагеря, один из которых, по ее словам, уничтожать было бы логичнее. Именно так выглядят слова депутата о том, что уничтожение Востока и Юга не логично, а вот к уничтожению Запада вопросов было бы меньше.

Ужасная мысль, конечно, но было бы понятно, если бы они стирали с земли Западную Украину. Типа, боролись бы с "бендеровщиной". Но убивать массово и уничтожать именно Юго-Восток, который у них там считался "малороссией" – невероятно,

– написала Богуцкая.

В комментариях многие пользователи раскритиковали нардепа за ее высказывания и заметили, что разделение украинцев нецелесообразно. Журналист Отар Довженко отметил, что Богуцкая неудачно пыталась показать непоследовательность россиян, которая уже давно очевидна.

Нардеп и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подверг критике Богуцкую за то, что она поделила украинцев на сорта и назвала уничтожение одной части территории более оправданной, чем другой. Хотя и то и другое – преступление.

Следует заметить, что нардеп не впервые попадает в скандалы из-за своих высказываний. Например, в 2019 году Богуцкую раскритиковали из-за ее сообщения о "выступлении первого чернокожего с трибуны парламента", говоря о депутате Жане Беленюке. Пользователи сети негативно оценили акцент на цвете кожи нардепа.

Кроме того, еще один скандал в том же году возник из-за того, что в сеть попало фото переписки Лизы Богуцкой, которую журналисты засекли во время заседания Рады. В переписке Богуцкая объясняла собеседнице, что тогдашний глава МВД Арсен Аваков останется на должности и это вынужденный шаг. По ее словам, другого пути нет, и Аваков останется до декабря, а все потому, что именно на этот месяц пятый президент Петр Порошенко якобы готовит путч.

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