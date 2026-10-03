Трагическую новость сообщили в OTP Bank, где работала Елизавета.
Что известно о гибели Елизаветы Девдюк?
В банке рассказали, что Елизавета работала в отделении "Европейское".
Девушка присоединилась к команде осенью 2022 года и за это время стала важной частью коллектива.
Коллеги вспоминают ее как ответственного, доброго и искреннего человека и талантливого специалиста.
Она быстро осваивала новые задачи, профессионально работала даже в сложных ситуациях и всегда старалась сделать больше.
Сейчас команда OTP Bank поддерживает связь с ее семьей и помогает ей в это трудное время.
Воспоминаниями о погибшей поделилась коллега Наталья Клишта:
Лиза пришла к нам в команду осенью 2022 года! Это был невероятный человек, невероятный специалист! Мы всегда гордились Лизой, ее способностью быстро и профессионально выполнять задачи, учиться новому и брать на себя ответственность за тысячи задач!,
– написала Клишта.
Наталья отметила, что Лизу очень ценили и уважали коллеги, а также любили клиенты.
Она добавила, что девушку ждало впереди прекрасное будущее, но ее жизнь трагически оборвалась в 26 лет.
Вражеский удар забрал жизнь 26-летней Елизаветы / Фото из фейсбука
Отметим, что Елизавета Девдюк погибла в результате российского удара по 25-этажному зданию в Дарницком районе.