Россияне убили в Киеве 26-летнюю работницу OTP Bank Елизавету Девдюк

Ночью 2 октября Россия нанесла удар по Киеву с помощью реактивных дронов. В результате атаки погиб один человек. Им оказалась сотрудница банка Елизавета Девдюк.

Трагическую новость сообщили в OTP Bank, где работала Елизавета.

Что известно о гибели Елизаветы Девдюк?

В банке рассказали, что Елизавета работала в отделении "Европейское".

Девушка присоединилась к команде осенью 2022 года и за это время стала важной частью коллектива.

Коллеги вспоминают ее как ответственного, доброго и искреннего человека и талантливого специалиста.

Она быстро осваивала новые задачи, профессионально работала даже в сложных ситуациях и всегда старалась сделать больше.

Сейчас команда OTP Bank поддерживает связь с ее семьей и помогает ей в это трудное время.

Воспоминаниями о погибшей поделилась коллега Наталья Клишта:

Лиза пришла к нам в команду осенью 2022 года! Это был невероятный человек, невероятный специалист! Мы всегда гордились Лизой, ее способностью быстро и профессионально выполнять задачи, учиться новому и брать на себя ответственность за тысячи задач!,

– написала Клишта.

Наталья отметила, что Лизу очень ценили и уважали коллеги, а также любили клиенты.

Она добавила, что девушку ждало впереди прекрасное будущее, но ее жизнь трагически оборвалась в 26 лет.

Вражеский удар забрал жизнь 26-летней Елизаветы / Фото из фейсбука

Отметим, что Елизавета Девдюк погибла в результате российского удара по 25-этажному зданию в Дарницком районе.