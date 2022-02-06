Елизавета II назвала имя следующей королевы Британии

Королева Великой Британии и Северной Ирландии Елизавета II хочет, чтобы герцогиня Корнуолльская Камилла получила титул королевы-консорта. Произойдет это, когда ее муж принц Чарльз сойдет на престол.

Соответствующее заявление монархиня сделала в субботу, 5 февраля, по случаю 70-летия своего правления. Ранее было предположение, что Камилла станет принцессой-консортом.

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"Искреннее пожелание" от королевы

Королева надеется, что Камилла получит поддержку от других членов Королевской семьи, когда Чарльз станет королем.

Я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ​​же поддержку, как и мне. Я искренне желаю, когда это время придет, чтобы Камилла была известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу,

– подчеркнула Елизавета.



Послание Елизаветы II по случаю 70 лет со дня восхождения на престол / Фото пресс-службы Королевской семьи

Как сообщает BBC со ссылкой на представителя резиденцию Кларенс-хаус, принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую "тронули" слова Королевы.

Как Камилла попала в Королевскую семью

Поддержка британской королевы означает, что Камилла фактически стала будущей королевой. Ранее вопрос титула герцогини Корнуолльской был нерешен. Теперь ее будут называть королева Камилла.

Их с Чарльзом свадьба состоялась в 2005 году. Ранее принц Уэльский был женат на принцессе Диане, но супруги развелись в 1996 году. Через год после этого последняя погибла в автокатастрофе в Париже.

Недавно королева сделала Камиллу дамой Благороднейшего ордена Подвязки, старейшего и почётнейшего из рыцарских орденов Британии. Королева лично наградила невестку за ее "службу государю". Членство в ордене является величайшим признанием роли человека в жизни монархии.