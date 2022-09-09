Для Украины это особенно ужасная новость. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.
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Королева играла большую роль в поддержке Украины
Британия продемонстрировала себя в ходе этой войны как вернейший союзник Украины и, конечно, здесь большая роль королевы,
– подчеркнул российский оппозиционный политик.
Он добавил, что биография британской королевы Елизаветы II заканчивается светлой страницей – поддержкой Украины.
Позиция Британии по поддержке нашей страны не изменится
По словам Пионтковского, смена руководства страны может повлиять на политику Великобритании, однако ее позиция по поддержке Украины в войне против россии ни в коем случае не изменится.
Британия – это единственная страна, в которой нет ни одной весомой партии или даже организованной группы людей, поддерживающих россию,
– заявил российский публицист.
Полный стрим с Пионтковским: смотрите видео
Отметим, британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. В последнее время ее начало подводить здоровье, ей рекомендовали медицинское наблюдение. Женщина находилась на престоле 70 лет и стала рекордсменом по правлению в истории британской монархии.
Ее величество ушла из жизни в замке Балморал (Шотландия), который очень любила. Над Букингемским дворцом в знак скорби приспустили флаг Великобритании.
К слову Королева Елизавета II умерла: план действий в Великобритании после ее смерти
Как в Украине отреагировали на смерть Елизаветы II
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на печальное известие о смерти британской королевы. Он констатировал, что эта потеря невосполнима и выразил соболезнования всему Соединенному Королевству и странам Содружества.
- Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что глубоко опечалена из-за смерти Елизаветы II. Она сказала, что королева была удивительным человеком, матерью нации, которая стала легендой при жизни и навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире.
- Отреагировал на потерю советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что замена главы трона – это большая процедура, как и само захоронение.