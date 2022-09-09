Для Украины это особенно ужасная новость. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.

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Королева играла большую роль в поддержке Украины

Британия продемонстрировала себя в ходе этой войны как вернейший союзник Украины и, конечно, здесь большая роль королевы,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Он добавил, что биография британской королевы Елизаветы II заканчивается светлой страницей – поддержкой Украины.

Позиция Британии по поддержке нашей страны не изменится

По словам Пионтковского, смена руководства страны может повлиять на политику Великобритании, однако ее позиция по поддержке Украины в войне против россии ни в коем случае не изменится.

Британия – это единственная страна, в которой нет ни одной весомой партии или даже организованной группы людей, поддерживающих россию,

– заявил российский публицист.

Полный стрим с Пионтковским: смотрите видео

Отметим, британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. В последнее время ее начало подводить здоровье, ей рекомендовали медицинское наблюдение. Женщина находилась на престоле 70 лет и стала рекордсменом по правлению в истории британской монархии.

Ее величество ушла из жизни в замке Балморал (Шотландия), который очень любила. Над Букингемским дворцом в знак скорби приспустили флаг Великобритании.

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