Для України це особливо жахлива новина. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський.
Читайте також Стала прикладом для всіх нас, – європейські монархи вшанували пам’ять королеви Єлизавети II
Королева відігравала велику роль у підтримці України
Британія продемонструвала себе у ході цієї війни, як найвірніший союзник України й, звісно, тут велика роль королеви,
– наголосив російський опозиційний політик.
Він додав, що біографія британської королеви Єлизавети II закінчується світлою сторінкою – підтримкою України.
Позиція Британії щодо підтримки нашої країни не зміниться
За словами Піонтковського, зміна керівництва країни може повпливати на політику Великої Британії, однак її позиція щодо підтримки України у війні проти росії у жодному разі не зміниться.
Британія – це єдина країна, у якій немає жодної вагомої партії чи навіть організованої групи людей, які підтримували б росію,
– заявив російський публіцист.
Повний стрім з Піонтковським: дивіться відео
Зазначимо, британська королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Останнім часом її почало підводити здоров'я, їй рекомендували медичний нагляд. Жінка перебувала на престолі 70 років і стала рекордсменом з правління в історії британської монархії.
Її величність пішла з життя у замку Балморал (Шотландія), який дуже любила. Над Букінгемським палацом у знак скорботи приспустили прапор Великої Британії.
Зверніть увагу Королева Єлизавета II померла: план дій у Великій Британії після її смерті
Як в Україні відреагували на смерть Єлизавети II
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на сумну звістку щодо смерті британської королеви. Він констатував, що ця втрата є непоправною та висловив співчуття всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності.
- Перша леді України Олена Зеленська заявила, що глибоко сумує через смерть Єлизавети II. Вона сказала, що королева була надзвичайною людиною, матір'ю нації, яка стала легендою за життя й назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі.
- Відреагував на втрату радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що заміна очільника трону – це велика процедура, як і саме поховання.