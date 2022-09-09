Для України це особливо жахлива новина. Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський.

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Королева відігравала велику роль у підтримці України

Британія продемонструвала себе у ході цієї війни, як найвірніший союзник України й, звісно, тут велика роль королеви,

– наголосив російський опозиційний політик.

Він додав, що біографія британської королеви Єлизавети II закінчується світлою сторінкою – підтримкою України.

Позиція Британії щодо підтримки нашої країни не зміниться

За словами Піонтковського, зміна керівництва країни може повпливати на політику Великої Британії, однак її позиція щодо підтримки України у війні проти росії у жодному разі не зміниться.

Британія – це єдина країна, у якій немає жодної вагомої партії чи навіть організованої групи людей, які підтримували б росію,

– заявив російський публіцист.

Повний стрім з Піонтковським: дивіться відео

Зазначимо, британська королева Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Останнім часом її почало підводити здоров'я, їй рекомендували медичний нагляд. Жінка перебувала на престолі 70 років і стала рекордсменом з правління в історії британської монархії.

Її величність пішла з життя у замку Балморал (Шотландія), який дуже любила. Над Букінгемським палацом у знак скорботи приспустили прапор Великої Британії.

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