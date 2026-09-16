24-летняя "Муза" из фильмов "Карфагена" объяснила, откуда у нее столько дорогих украшений

24-летняя Елизавета Ивахненко – одна из фигуранток дела "Карфаген". В ходе расследования у девушки обнаружили много ценного имущества: одежду, недвижимость и украшения.

Во время судебного заседания 15 сентября Ивахненко опровергла незаконное происхождение дорогих украшений.

Откуда у "Музы" такие дорогие вещи?

Девушка заявила, что она не покупала себе драгоценности сама. Это все подарки от мужчин, с которыми она ранее была в отношениях, а также от других поклонников.

Напомним, что Елизавета Ивахненко является фигуранткой дела НАБУ и САП "Карфаген". На записях она фигурирует под псевдонимом "Муза".

В материалах производства ее называют близкой к сотруднику Офиса генпрокурора Сергею Кропиве. Именно он считается организатором преступной группы, которая систематически получала взятки от мошеннических колл-центров.

Следствие считает, что участники схемы легализовали более 89,9 миллиона гривен незаконно полученных средств. Ивахненко могла быть причастна к их легализации.

В то же время защита девушки опровергает эти обвинения. Сама Ивахненко заявляла в суде, что не знала о существовании какой-либо преступной организации и не имеет отношения к инкриминируемым ей действиям.

7 сентября ВАКС поместил Ивахненко под стражу. При этом суд предусмотрел возможность освобождения под залог в размере 20 миллионов гривен.

Какое имущество Ивахненко привлекло внимание правоохранителей?

Елизавета Ивахненко – 24-летняя одесситка. После обучения в Одесской юридической академии девушка работала в этом же университете лаборанткой.

Параллельно она на общественных началах исполняла обязанности заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий.

В 2024–2025 учебном году она уже официально представляла академию в качестве заместителя декана, в частности проводила профориентационные мероприятия и участвовала в публичных форумах.

В конце 2024/2025 учебного года Ивахненко прекратила трудовые отношения с университетом.

Также в июле 2025 года она зарегистрировала ФЛП в сфере права.

Внимание к состоянию юристки привлекли ее прежние публикации в инстаграме. На фотографиях она демонстрировала дорогие украшения, одежду и аксессуары люксовых брендов, а также автомобили.

В настоящее время страница Ивахненко удалена.

По данным журналистов, девушка владеет Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска. В июне 2025 года автомобиль был оформлен на ее имя.

Также в октябре 2025 года на Ивахненко зарегистрировали нежилое помещение площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.

Кроме того, в январе 2026 года квартира в Одессе площадью 64,5 квадратных метра перешла в собственность ее матери.