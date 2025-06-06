Внебрачная дочь Путина работает менеджером в художественной галерее в Париже, – СМИ

Внебрачная дочь Владимира Путина Елизавета Кривоногих работает менеджером в художественной галерее L Galerie в Париже. В этой галерее среди прочего выставляют работы украинских и российских антивоенных художников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

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Что известно о внебрачной дочери Путина

4 июня российская писательница и художница Анастасия Родионова, которая живет во Франции сообщила, что в парижской L Galerie работает Елизавета Кривоногих – дочь Владимира Путина и акционерки банка "Россия" Светланы Кривоногих.

По словам Родионовой, до нее "дошли слухи" о том, что одна из сотрудниц L Galerie представляется Елизаветой Рудновой. В ноябре 2024 года телеканал ТСН, ссылаясь на источники, сообщал, что у Елизаветы Кривоногих есть паспорт на фамилию Руднова.

Впоследствии эту информацию подтвердило издание "Агентство": согласно утечкам данных российских компаний, журналисты установили, что при покупке авиабилетов Руднова использовала номер телефона, которым ранее пользовалась Елизавета Кривоногих. Даты рождения в их паспортах также совпадают.

Как сообщают журналисты, основателями L Galerie являются предприниматели Дмитрий Долинский и Александр Вишневский, которые более 10 лет живут в Париже и занимаются искусством.

Она (Елизавета Кривоногих, – 24 Канал) жила с мамой и своего отца не знает,

– прокомментировал Долинский.

По данным ТСН, Кривоногих проживает во Франции. В 2020 году она поступила в парижскую частную школу менеджмента в сфере культуры и искусства ICART. В январе 2024 года Кривоногих-Руднова также курировала дипломную выставку в частной галерее Julie Caredd.