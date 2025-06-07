Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

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Що відомо про позашлюбну доньку Путіна

4 червня російська письменниця та художниця Анастасія Родіонова, яка живе у Франції повідомила, що в паризькій L Galerie працює Єлизавета Кривоногих – донька Владіміра Путіна та акціонерки банку "Росія" Світлани Кривоногих.

За словами Родіонової, до неї "дійшли чутки" про те, що одна зі співробітниць L Galerie представляється Єлизаветою Рудновою. У листопаді 2024 року телеканал ТСН, посилаючись на джерела, повідомляв, що в Єлизавети Кривоногих є паспорт на прізвище Руднова.

Згодом цю інформацію підтвердило видання "Агентство": згідно з витоками даних російських компаній, журналісти встановили, що під час купівлі авіаквитків Руднова використовувала номер телефону, яким раніше користувалася Єлизавета Кривоногих. Дати народження у їхніх паспортах також збігаються.

Як повідомляють журналісти, засновниками L Galerie є підприємці Дмитро Долинський та Олександр Вишневський, які понад 10 років живуть у Парижі та займаються мистецтвом.

Вона (Єлизавета Кривоногих, – 24 Канал) жила з мамою і свого батька не знає,

– прокоментував Долинський.

За даними ТСН, Кривоногих проживає у Франції. У 2020 році вона вступила до паризької приватної школи менеджменту у сфері культури та мистецтва ICART. У січні 2024 року Кривоногих-Руднова також курувала дипломну виставку в приватній галереї Julie Caredd.