Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зазначивши, що Кремль поводиться дуже цинічно, кажучи про атаки у відповідь, адже Росія до того не припиняла бити по цивільному населенню України. Раніше навіть Трамп казав, що йому не подобаються удари Росії по українцях.

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"І тут виявляється, що коли Україна робить подібну операцію ("Павутина" – 24 Канал), то тепер вже Росія нібито відповідає на українську ескалацію. Тобто виглядає, що Росії наче дозволено обстрілювати Україну, вбивати цивільних, а Україні нібито заборонено навіть атакувати російське озброєння, бо інакше Росія відповість", – висловився він.

Що змусить світ до дій поти Путіна

На думку Олега Саакяна, у розумінні Трампа, Росія – велика держава, як і Сполучені Штати Америки. Ймовірно, президента США вважає, що наша країна мала б прагнути домовитися із великим сусідом.

Трамп не сказав Путіну, щоб той забирався з України, щоб не було потреб відповідати на знищення літаків. Це і є фактором, який провокує. Саме тому Путіну вдається з моменту обрання Трампа використовувати фактор американського лідера для послаблення західної коаліції та для створення додаткових проблем Україні,

– зауважив він.

Цікаво, що Кремль неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї, проте політолог підкреслив, що Путін розуміє, які це матиме наслідки для нього. Більшість суспільства у світі, зокрема і на Заході дуже цього бояться.

Ядерна зброя сприймається, як засіб для захисту від потенційної ядерної агресії. А якщо це концепція обмеженого ядерного удару, щоб поставити інших перед фактом, то це вже тероризм,

– сказав він.

У Росії розуміють, що значна частина тих засобів тиску, які світ може використовувати проти Кремля, зараз не залучена, щоб не провокувати Путіна. Проте, якщо він використає ядерну зброю проти України, то все може змінитись.

Тоді Путін може стати легітимною ціллю для знищення для будь-якої світової спецслужби. Почнеться сафарі по ліквідації частини російської еліти,

– підкреслив Олег Саакян.

Зазначимо, Дональд Трамп повідомив, що 4 червня 2025 року провів тривалу телефонну розмову з Владіміром Путіним, під час якої обговорили нещодавні удари по російських аеродромах та інші атаки. За словами Трампа, Путін пригрозив відповісти на ці події. Тим часом посольство США в Україні попередило громадян про можливі масовані повітряні удари та закликало не ігнорувати тривоги.