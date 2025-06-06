Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что Кремль ведет себя очень цинично, говоря о ответных атаках, ведь Россия до этого не прекращала бить по гражданскому населению Украины. Ранее даже Трамп говорил, что ему не нравятся удары России по украинцам.

Смотрите также Операция "Паутина": СБУ осуществила атаку, которая может изменить все войны – Axios

"И здесь оказывается, что когда Украина делает подобную операцию ("Паутина" – 24 Канал), то теперь уже Россия якобы отвечает на украинскую эскалацию. То есть выглядит, что России как бы разрешено обстреливать Украину, убивать гражданских, а Украине якобы запрещено даже атаковать российское вооружение, потому что иначе Россия ответит", – высказался он.

Что заставит мир к действиям против Путина

По мнению Олега Саакяна, в понимании Трампа, Россия – великая держава, как и Соединенные Штаты Америки. Вероятно, президента США считает, что наша страна должна стремиться договориться с большим соседом.

Трамп не сказал Путину, чтобы тот убирался из Украины, чтобы не было нужды отвечать на уничтожение самолетов. Это и является фактором, который провоцирует. Именно поэтому Путину удается с момента избрания Трампа использовать фактор американского лидера для ослабления западной коалиции и для создания дополнительных проблем Украине,

– отметил он.

Интересно, что Кремль неоднократно угрожал применением ядерного оружия, однако политолог подчеркнул, что Путин понимает, какие это будет иметь последствия для него. Большинство общества в мире, в частности и на Западе очень этого боятся.

Ядерное оружие воспринимается, как средство для защиты от потенциальной ядерной агрессии. А если это концепция ограниченного ядерного удара, чтобы поставить других перед фактом, то это уже терроризм,

– сказал он.

В России понимают, что значительная часть тех средств давления, которые мир может использовать против Кремля, сейчас не задействована, чтобы не провоцировать Путина. Однако, если он использует ядерное оружие против Украины, то все может измениться.

Тогда Путин может стать легитимной целью для уничтожения для любой мировой спецслужбы. Начнется сафари по ликвидации части российской элиты,

– подчеркнул Олег Саакян.

Отметим, Дональд Трамп сообщил, что 4 июня 2025 года провел длительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого обсудили недавние удары по российским аэродромам и другие атаки. По словам Трампа, Путин пригрозил ответить на эти события. Между тем посольство США в Украине предупредило граждан о возможных массированных воздушных ударах и призвало не игнорировать тревоги.