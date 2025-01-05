Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepState.

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Российская колонна ворвалась в Елизаветовку

Указывается, что в первой половине дня вражеская колонна из 5 российских боевых бронированных машин пробилась через Воздвиженку на Елизаветовку.

В селе продолжается бой, так как российские войска высадили десант. В то же время, как отметили в DeepState, продолжаются штурмовые действия противника на северо-восточных окраинах Воздвиженки, возле Барановки и Тимофеевки.

В DeepState также подчеркнули, что российские оккупанты имеют "хорошую ситуационную осведомленность".

Также там обнародовали соответствующее видео.

Вражеская колонна ворвалась в Елизаветовку: смотрите видео

Напомним, что по состоянию на утро 5 января в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение минувших суток было зафиксировано 179 боевых столкновений. Кроме того, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 44 авиаудара, а также совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня.

Российские войска активно штурмуют на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.

Добавим, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.

Также 11 атак враг совершил на Торецком направлении, в частности в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

Кроме этого, в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

Важно! Подробности о ситуации на фронте по состоянию на 5 января, читайте в материале 24 Канала.