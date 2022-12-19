В Хмельницком установили елку на обломке российской ракеты С-300

В Хмельницке, как и в других городах Украины, дискуссии по установке елки длились долго. Однако ее установили и подошли к этому креативно и символически.

В Хмельницком долго продолжались дискуссии по установке елки.Но все же деревце в центре города установили.

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Елку пронзает обломок ракеты

Главная елка Хмельницкого украшена шариками и сине-желтыми флагами. Однако дерево пронзает обломок российской ракеты С-300, привезенный из Харьковской области.

Елка в Хмельницком: фото

Также "Елки несокрушимости" в Хмельницкой области украсили в Славуте и Городке. В Славуте елка сама растет в центральной части города. Ее украсили патриотическими игрушками, которые собственноручно изготовили местные жители. В Городке елка искусственная и используется уже несколько лет. Игрушки на ней – тоже прошлогодние.

Что известно о елках в других городах