Установили традиционную новогоднюю елку в пятницу, 30 декабря, на главной улице Одессы – Дерибасовской. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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Елка засияла под звуки "Щедрика"

Посмотреть, как засияет "Елочка несокрушимости" пришли жители и гости Одессы, в том числе и много детей, у которых оккупанты в этом году отобрали беззаботное детство. А встретил их оркестр, под звуки "Щедрика" которого новогодний символ зажегся желтыми и голубыми цветами. После этого праздник продолжился под музыку популярных одесских и классических мелодий.

Сама елка кроме флага украшена снежинками и звездочками, а под ней установили светодиодные фигуры снеговиков и воздушный шар.

В Одессе засияла "Елочка несокрушимости" / Фото местных телеграм-каналов и "Суспильного"

Как отметили в местных телеграм-каналах, елка этого года – это символ сильных духом и непокоренных людей, которые, несмотря на обстрелы и блэкауты, настроены только на Победу. Отметим также, что ранее и.о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак подчеркивал, что елка в Одессе является "символом непокоренности города и Украины, символом надежды на то, что Новый год принесет Победу".

Не позволим россиянам отобрать у нас праздничное настроение,

– подчеркнули в соцсети.

В Одессе елка засияла под звуки "Щедрика": видео

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