Во Львове зажгли главную елку города: как она выглядит в этом году

Несмотря на войну люди в украинских городах продолжают с нетерпением ожидать рождественских и новогодних праздников. Накануне Дня святого Николая во Львове зажгли главную елку города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и мэра города Андрея Садового. Важно, что на городскую елку из бюджета не выделяют никаких средств.

Смотрите также Новый 2025 год: главные цвета, животное года и в чем встречать

Как открывали главную елку Львова

Так, открытие главной елки Львова состоялось на центральной площади в 18:00 5 декабря, накануне Дня святого Николая. Праздничное дерево украсили иллюминацией, а на верхушку одели противотанковый "еж".

Елку город получил в подарок от супругов Ярослава и Анны Подворных из села Борки Яворивского района Львовской области. Семья Подворных присутствовала во время церемонии зажжения дерева. Также на открытии был и Герой Украины Юрий Жуковец с детьми.

Как выглядит нынешняя елка во Львове: смотрите видео

Высота нынешнего праздничного дерева достигла около 16 метров, а его возраст составляет примерно 20 лет.

Церемония открытия елки вживую: смотрите видео

По словам супругов, около 20 лет назад Анна случайно нашла поломанный саженец на дороге. Впоследствии они вместе с мужем и внуком решили посадить деревце во дворе. Сначала елка была маленькая и плохо росла, однако постепенно дерево стало слишком высоким и начало создавать неудобства в хозяйстве. Семья долго думала просто срезать елку, но в конце концов приняла решение подарить дерево Львову на рождественские праздники.