Эмбарго на уголь, запрет для кораблей: в ЕС представили 5-й пакет санкций против России

Мир шокирован зверствами, к которым Россия прибегает в Украине. 5 апреля в Евросоюзе был представлен очередной пакет санкций, направленный против государства-агрессора.

Об этом на брифинге заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Она шокирована кадрами из Бучи и других населенных пунктов, которые удалось освободить от оккупантов.

Читайте также Они должны чувствовать то, что чувствуют украинцы – Ермак о реакции мира на зверства россиян

Фон дер Ляйен выступает за максимальное давление на Россию

Накануне чиновник пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и заверила его, что в эти тяжелые времена Украина может рассчитывать на полную поддержку со стороны Европейской комиссии.

Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в частности против мирного населения Украины. Нам следует поддерживать максимальное давление,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Она упомянула и о комиссии, занимающейся расследованием преступлений России против Украины. К слову, ранее Зеленский анонсировал приезд чиновника в Киев, но терминов не называл.

Европейская комиссия предлагает новые санкции против России: смотрите видео

Какие меры предлагают принять в ЕС

Президент Еврокомиссии объяснила, что в пятом пакете санкций – закрытие портов для российских судов, эмбарго на уголь, и ряд других ограничений. "Мы также работаем над дополнительными санкциями, в частности – по импорту нефти", – отметила чиновник.

Кроме того, Европейская комиссия предлагает запретить экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования в Россию на сумму 10 миллиардов евро. Компаниям государства-агрессора могут запретить участвовать в госзакупках ЕС. Под ограничения, по всей вероятности, попадут и транзакции с 4 банками России, среди них – ВТБ.

Повлияют ли ужасы в Буче на ЕС – мнение Лещенко: смотрите видео