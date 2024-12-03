"Нужные" решения: задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова

Государственное бюро расследований взяло под стражу Артура Емельянова, бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Ему сообщили о подозрении в причастности к преступной организации и взяточничестве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР. Отмечают, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное.

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Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Преступная схема

Правоохранительные органы обнаружили, что бывший чиновник Высшего хозяйственного суда Украины, идентифицирован как Виктор Татьков, вероятно, организовал схему взяточничества в судебной системе. Схема включала в себя манипуляции с распределением дел, что гарантировало рассмотрение споров исключительно судьями, которые симпатизируют интересам организаторов.

По данным Государственного бюро расследований (ГБР), эта систематическая коррупция серьезно ограничила способность судов выносить беспристрастные решения, фактически сделав обычной практикой влияние взяток на результаты судебных разбирательств. ГБР сообщило, что Татьков, вместе с другими лицами, причастными к этой схеме, объявлен в розыск и получил официальные сообщения о подозрении за участие в создании и деятельности преступной организации

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается.

Что грозит Емельянову

Емельянова подозревают в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией (часть 1 стаиии 255 Уголовного Кодекса Украины (в редакции закона № 2341-III от 05.04.2001); получении взятки часть 2 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).

Поэтому, Емельянову грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Емельянов подтвердил задержание

Артур Емельянов у себя в фейсбуке подтвердил, что его задержали 2 декабря на въезде в столицу. Обвинения и подозрение он называет "фейковыми и заказными" и планирует отстаивать свою позицию в суде.