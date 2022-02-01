Не место в партии, – в "Слуге народа" жестко отреагировали на расследование ДТП с Трухиным

В "Слуге народа" прокомментировали журналистское расследование об аварии с участием Александра Трухина. Там жестко высказались насчет своего коллеги.

Соответствующее заявление сделал глава президентской фракции Давид Арахамия. Ее вечером 1 февраля обнародовала в телеграмме пресс-секретарь "Слуги народа".

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Нам стыдно за Трухина, – Арахамия

Арахамия подчеркнул, что в политсиле ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина. Впрочем, кадры с нагрудных камер полицейских говорят больше, чем нардеп может сказать в свое оправдание.

"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, которые за нас голосовали", – добавил политик.

Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно,

– подчеркнул Арахамия.

Если же Трухин не объявит о выходе из президентской политсилы, решение там все равно примут. Это сделают сразу же, когда эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование.

В "Слуге народа" подчеркнули, что Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы дать украинцам ответы на вопросы, которые касаются ДТП и всего того, что происходило уже после нее.

Громкое расследование о ДТП с Трухиным

Журналистам "Украинской правды" удалось разыскать правоохранителя, который первым прибыл на место масштабного ДТП. Кроме этого, СМИ показали эксклюзивные кадры из его нагрудной камеры.

В УП не знают, приобщено ли это видео к материалам дела. Там намерены выяснить это у представителей Государственного бюро расследований. Если же нет, журналисты готовы его предоставить.

Судя по расследованию, "слуга народа" пытался покинуть место аварии. Полицейские не отпускали, поэтому он попытался договориться, вспоминая при этом главу МВД.

ДТП произошло еще 23 августа на Бориспольской трассе в Киеве. Тогда пострадали 6 человек, среди них – Лучано Лучи, руководитель комитета Украинской ассоциации футбола.

Расследование журналистов УП об аварии с Трухиным: смотрите видео