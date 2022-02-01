Не место в партии, – в "Слуге народа" жестко отреагировали на расследование ДТП с Трухиным
Источник:телеграм-канал Юлии Палийчук
В "Слуге народа" прокомментировали журналистское расследование об аварии с участием Александра Трухина. Там жестко высказались насчет своего коллеги.
Соответствующее заявление сделал глава президентской фракции Давид Арахамия. Ее вечером 1 февраля обнародовала в телеграмме пресс-секретарь "Слуги народа".
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Нам стыдно за Трухина, – Арахамия
Арахамия подчеркнул, что в политсиле ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина. Впрочем, кадры с нагрудных камер полицейских говорят больше, чем нардеп может сказать в свое оправдание.
"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, которые за нас голосовали", – добавил политик.
Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно,
– подчеркнул Арахамия.
Если же Трухин не объявит о выходе из президентской политсилы, решение там все равно примут. Это сделают сразу же, когда эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование.
В "Слуге народа" подчеркнули, что Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы дать украинцам ответы на вопросы, которые касаются ДТП и всего того, что происходило уже после нее.
Громкое расследование о ДТП с Трухиным
- Журналистам "Украинской правды" удалось разыскать правоохранителя, который первым прибыл на место масштабного ДТП. Кроме этого, СМИ показали эксклюзивные кадры из его нагрудной камеры.
- В УП не знают, приобщено ли это видео к материалам дела. Там намерены выяснить это у представителей Государственного бюро расследований. Если же нет, журналисты готовы его предоставить.
- Судя по расследованию, "слуга народа" пытался покинуть место аварии. Полицейские не отпускали, поэтому он попытался договориться, вспоминая при этом главу МВД.
Расследование журналистов УП об аварии с Трухиным: смотрите видео