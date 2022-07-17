Байден видит, что Франция и Германия не справляются, – Давидюк об энергетическом шантаже россии

Журналист Томас Фридман отмечал, что путин пытается "дотянуть" эту войну до зимы, а затем "заморозить" Европу. Следовательно, добиться уступок в ослаблении санкций.

Политолог Николай Давидюк считает, что Пентагон и дальше будет давать нам оружие, чтобы побороть врага. Об этом он сказал 24 каналу.

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Энергетический лидер Европы

По его словам, США не ведется на энергетический шантаж России. Байден не просто так отправился на Ближний Восток и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Его он действительно считал идеологическим врагом. Хотя президент Байден еще в начале каденции уверял, что втречаться с ним не будет.

Однако сейчас Байден хочет помочь Европе защититься от энергетического шантажа России. Он видит, что Франция и Германия не справляются,

– сказал Давидюк.

Он также назвал главу США – одним из энергетических лидеров Европы.

Саудовская Аравия пообещала Байдену увеличить поставки нефти и поддерживать Украину

Президент США Джозеф Байден 15 июля встретился с лидерами Саудовской Аравии в Джидде. Страны подписали ряд важных двусторонних соглашений и обсудили, в частности, поддержку Украины.

Среди прочего лидеры утвердили совместные шаги по гарантиям энергетической безопасности и поддержанию баланса нефтяных рынков мира. Кроме того, главы обоих государств заявили о своей приверженности оказанию критически важной помощи украинскому народу.

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